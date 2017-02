Ferida unha nena tras saírse da vía o vehículo no que circulaba en Cambre (A Coruña)

Unha nena de dous anos resultou ferida este venres na localidade coruñesa de Cambre nun accidente de tráfico rexistrado ao saírse da vía o vehículo no que circulaba.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 9,45 horas en O Graxal, na parroquia de O Temple ao saírse da vía un vehículo.

Foi un particular o que contactou co 112 para informar o sinistro, tras o que por parte da central de emerxencias informouse a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Arteixo, así como a Protección Civil e á Policía Local.

Por outra banda, na Baña (A Coruña) un home resultou ferido nunha colisión entre dous camións ocorrido na estrada que une Negreira con Ceilán, á altura da parroquia de Lañas.

Este sinistro tivo lugar sobre as 9,30 horas e, tras a alerta dun particular, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias avisou aos Bombeiros de Santa Comba, a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e á Guardia Civil de Tráfico.

Segundo indicóuselle ao 112, os camións quedaron no medio da calzada tras o accidente, o que condicionou a circulación na zona durante a mañá deste venres. O camioneiro ferido foi evacuado polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.