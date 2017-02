O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, afirmou que "non pode ser" que "saian de rositas" as comunidades que máis se endebedaron", pois considera que non se pode permitir que se "trate peor" ás comunidades que "cumpriron".

Así o expuxo nunha entrevista na Radio Galega --difundida nun comunicado pola emisora--, na que o conselleiro referiuse ás negociacións do novo financiamento autonómico para deixar claro que a Xunta non vai permitir que o Estado lles perdoe as débedas ás autonomías que se endebedaron no último ano, xa que haberá que "revisar quen cumpriu e quen non" para "ser coherentes".

"Nós nunca pedimos vantaxes diferenciadas por cumprir. Eu creo que cumprir é unha obrigación, unha obrigación de todos. Non pedimos ningún premio por cumprir. O que non queremos de ningún modo é que se nos trate peor", censurou.

Con todo, remarca que as autonomías están nun proceso negociador que "acaba de empezar". Respecto diso, sinala que comeza por unha fase técnica, segue por outra "máis técnico-política" e, ao final, "haberá un peche político de negociación" entre final de 2017 e comezos de 2018.

Así mesmo, Valeriano Martínez valorou que os 230 millóns de máis dos que dispón a Xunta para os orzamentos deste ano repercutirán en servizos sociais como educación e sanidade.

SISTEMA IMPOSITIVO

Preguntado sobre a posibilidade de rebaixas no IVE e se é partidario de trasladar estas cuestións ao Estado, Valeriano Martínez considera que se debe "repensar" de forma "sosegada".

Aínda que apunta que o Estado debe "cadrar as cousas" para pagar a débeda, "a nivel impositivo, con prudencia pódense estudar cousas", aínda que cre que "a partir de mediados de ano". Con todo, defende que no sistema impositivo español "de maneira clarísima" paga quen máis ten.

CÚPULA DE NCG NO CÁRCERE

A preguntas sobre o encarceramento da cúpula de NCG e do exdirector de Caixanova Julio Fernández Gayoso, Valeriano Martínez dixo: "A min non me gusta que ningunha persoa entre no cárcere con determinada idade", aínda que indica que a súa opinión "non debe ir pola parte humana, senón pola parte do que significa".

Así, indica que "hai unha legalidade que foi aplicada" e "hai un pronunciamento por parte dos tribunais", de maneira que "xa está o caso resolto".

Sobre a venda de Novagalicia Banco a Banesco, a través do Banco Etcheverría, Valeriano Martínez lembra que as ofertas de bancos españois "foron substancialmente menores que as que fixo no seu momento a actual Abanca".

"Daquela había unha asimetría brutal entre os mil e algo millóns que ofertaba Banesco, a través do Banco Etcheverría, e o que ofertaban algunhas entidades punteiras en España, que non chegaban nin a 200 ou 300 millóns", subliñou.