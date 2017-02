Detidos dous homes na Coruña cando roubaban nunha vivenda á que entraron pola forza

Dous homes foron detidos cando se atopaban no interior dunha vivenda na Coruña na que entraran pola forza para roubar e interviñéronlles máis de 850 euros.

Segundo informou a Xefatura Superior de Policía de Galicia, sobre as 15,00 horas do pasado 28 de xaneiro, a Sala do 091 enviou axentes de Seguridade Cidadá a unha rúa situada na zona da Sagrada Familia xa que, segundo unha chamada recibida, dúas persoas tentaban entrar nunha vivenda.

Cando chegaron os axentes, comprobaron que o cadeado e a cadea que pechaban o enreixado exterior estaban en perfecto estado e non observaron "nada anormal", segundo o relato policial. Non entanto, fixeron unha batida polas inmediacións en busca deses dous homes.

Apenas media hora despois, outra persoa volveu chamar á Sala do 091 e indicou que había dous homes que tentaban roubar na mesma casa. Os axentes, que aínda estaban polas inmediacións, non tardaron o chegar e atoparon o cadeado e a cadea do enreixado exterior nunha repisa. Ademais, a cadea tiña un dos seus elos roto.

Así mesmo, o marco da porta de acceso á vivenda presentaba signos de ser forzado. A Policía indicou que "ao tentar abrir a porta, notaron coma se alguén estivese a empuxar desde dentro, bloqueándolles o acceso".

Finalmente os policías conseguiron entrar e acharon a un home alén cun desaparafusador na man. Nese momento apareceu outro que saía dunha das habitacións.

DESAPARAFUSADOR, LUVAS E GORRO

Os axentes identificáronlles e procederon á detención de ambos, que foron trasladados a dependencias policiais. Aos individuos interviñéronlles un desaparafusador, unha folla de serra, luvas e gorros. Ademais un deles levaba máis de 600s euros entre as súas pertenzas e o outro máis de 250.

Por todo iso, confeccionáronse as correspondentes dilixencias e os arrestados, de 34 e 49 anos, con numerosas detencións anteriores, foron postos a disposición xudicial.