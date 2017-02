Intervidas cinco guitarras e tres gaitas galegas en Bergantiños fabricados con madeira de especies protexidas

A Guardia Civil ha intervido cinco guitarras e tres gaitas galegas na comarca coruñesa de Bergantiños por estar fabricadas con madeira de especies protexidas.

Segundo informou o Instituto Armado, efectivos do Seprona do municipio coruñés de Arteixo procederon o xoves á aprehensión de cinco guitarras e tres gaitas galegas por estar fabricadas con madeira de Palosanto.

As mesmas fontes indicaron que os instrumentos que estaban á venda en comercios da comarca de Bergantiños alcanzarían no mercado un valor de 9.600 euros.

A Patrulla do Seprona, que acudiu a diversos establecementos para efectuar inspeccións, constatou que polo menos ata oito pezas musicais estarían fabricadas de Palosanto, madeira pertencente a especies vexetais protexidas polo convenio Cites.

Debido a estes feitos procedeuse a efectuar as correspondentes actas de aprehensión ao non presentarse documentación que amparase a tenencia dos obxectos, que foron postos a disposición da Administración de Aduanas da Coruña ao amparo da Lei 12/95 de Represión do Contrabando.