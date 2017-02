O turismo rural alcanza o 25% de ocupación en Galicia para San Valentín, segundo Toprural

As casas rurais de aluguer íntegro rexistran unha ocupación do 38% durante o fin de semana de San Valentín, o que supón cinco puntos porcentuais por encima respecto de 2016, segundo os datos recompilados polo portal Toprural.com. En Galicia redúcese ao 25 por cento.

Canarias, a Comunidade de Madrid e Cataluña son os destinos máis demandados polos viaxeiros rurais españois, segundo estes datos. Canarias encabeza por terceiro ano consecutivo as reservas, cun 70% de ocupación durante eses días, fronte ao 55% en 2016.

Séguelle a rexión madrileña cun nivel de ocupación do 47% (fronte ao 34% en 2016), Cataluña e País Vasco, ambas as co 45% de ocupación (fronte ao 50% e 43% en 2016, respectivamente).

En termos de demanda e número de viaxeiros, Castilla-León (11.271 prazas ocupadas); Cataluña (11.077 praza ocupadas) e Andalucía (6.813 prazas ocupadas) son os destinos preferidos polos usuarios, tendo en conta que son ademais as rexións con maior número de prazas ocupadas en proporción á súa oferta dispoñible.

Por contra, as rexións que ostentan menor índice de ocupación para ese fin de semana son Asturias (15%), Galicia (25%), Cantabria (30%), a Comunidade Valenciana (31%) e Castilla-La Mancha (33%).

PRIORIDADES

Para este tipo de escapadas, como é habitual, as prioridades á hora de buscar aloxamento son a gastronomía, o lecer, a cultura ou o relax tanto en montaña como na praia.

Así, os viaxeiros rurais buscan casas con jacuzzi, cheminea na habitación e propostas de lecer para realizar en parella como rutas ou actividades máis relaxantes como acudir a un spa.