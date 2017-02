O fin de semana estará pasado por auga en case todo o país e as temperaturas serán máis altas do normal

Unha borrasca chegará a Canarias e posteriormente volverá ascender cara á Península e terá asociados ventos fortes e precipitacións abundantes que afectarán practicamente a todo o territorio menos a Baleares, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Así, o portavoz da Aemet, Rubén del Campo, explicou a Europa Press que o tempo en España virá marcado pola presenza dunha ampla borrasca atlántica situada ao oeste e ao suroeste do país.

Deste xeito, dixo que os ceos estarán anubrados ou cubertos e con precipitacións que en ocasións estarán acompañadas de treboadas en case todo o país e serán "especialmente abundantes" en Canarias, sur e oeste de Andalucía, Estremadura e contorna do sistema Central. As menos probables e as máis febles e ocasionais prevense en Baleares, litoral Cantábrico e Galicia.

Ademais, as precipitacións serán en forma de neve o sábado ao redor dos 900-1.300 metros na metade norte peninsular e 1.300 a 1.600 metros no sur e o domingo subirán de forma xeneralizada ata os 1.400 a 1.700 metros.

Sobre as temperaturas, o portavoz dixo que as temperaturas ascenderán na maioría das zonas e que a subida será "máis acusada" e "xeneralizada" o domingo. "As temperaturas serán máis altas do normal, de 1 a 3 graos centígrados por encima da media", destacou.

Del Campo espera que o vento soprará de forma máis intensa o domingo en bastantes zonas da Península, sobre todo no oeste de Andalucía, Estremadura e contorna do Sistema Central, Pireneos, Cordilleira Cantábrica e Alto Ebro. En todas estas zonas rexistraranse refachos de vento moi fortes.

En canto a Canarias, a situación máis adversa en termos de vento espérase o sábado, con refachos moi fortes en bastantes zonas do arquipélago.

O portavoz precisou que o sábado Canarias terá avisos amarelos por chuvascos nas illas máis montañosas porque poden ser puntualmente intensas e acumularse máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora.

Na Península, "pode haber precipitacións case en calquera punto do país" e pode chover boa parte do día no sur e oeste de Andalucía e no sistema Central, onde poden chegar a ser fortes, persistentes e acompañadas de treboadas. Pola contra, serán menos probables cara ao noroeste e o Cantábrico mentres en Baleares "como moito pode haber algunha precipitación débil".

Sobre a cota de neve do sábado apuntou que empezará en 700 a 900 metros no norte e subliñou que hai aviso por nevadas no sistema Central, Ibérico, Pireneos aragonés e de Lérida e no interior de Granada, pero non se prevén acumulacións de máis de 5 centímetros.

Respecto ao vento do sábado, prevé que os ventos en Canarias poderán rexistrar refachos fortes nos cumes, de entre 40 a 70 quilómetros por hora, aínda que non se pode descartar algún refacho algo máis forte e tamén soprarán ventos fortes nos litorais de Andalucía e Galicia.

Sobre o domingo, comentou que tamén será un día "inestable" e que as precipitacións se producirán de forma xeneralizada na maior parte do país. As precipitacións serán "localmente fortes" e con treboadas na contorna de Huelva, Cádiz, contorna do sistema central, e en Canarias. Con todo, "non se esperan, ou con menor probabilidade" as precipitacións no Cantábrico, norte de Galicia, Baleares e no extremo sueste.

A cota de neve subirá a 800 a 900 metros e no resto do país nevará a partir de 1.100 a 1.500 metros, polo que quedarán restrinxidas a zonas de montaña xa que as temperaturas tenderán a subir.

TEMPERATURAS AGRADABLES

Este ascenso será moderado, de 4 a 5 graos centígrados, na metade oriental mentres que as xeadas restrinxiranse a zonas de alta montaña.

En xeral, Del Campo prevé que o mercurio estará por encima da media o sábado xa que no sueste peninsular terán de 18 a 20 graos centígrados; León, 10ºC de máxima e -1ºC de mínima; Palma de Mallorca, 18ºC de máxima e 5ºC de mínima; Lugo, 11ºC de máxima e 0ºC de mínima, Barcelona, 16ºC de máxima e 9ºC de mínima e Madrid, 9ºC de máxima e 6ºC de mínima.

O domingo os termómetros volverán subir e as máximas chegarán a 13ºC en Madrid; de 18 a 20 graos centígrados en zonas do sueste; a 10ºC en Valladolid; de 12 a 14ºC en Toledo; 14 a 15ºC en Barcelona; de 16 a 18ºC en Córdoba e Sevilla e poderanse superar puntualmente os 18ºC no litoral cantábrico. "Valores moderados e claramente máis altos do normal", comentou.

De cara á próxima semana, o portavoz sinalou que seguirá a inestabilidade e seguirán as precipitacións en boa parte da Península e tamén, pero con menos probabilidade en Baleares e Canarias.

As precipitacións serán máis intensas no oeste de Andalucía, sistema Central e as máis intensas daranse en Cataluña, norte de Aragón e pola tarde afectarán tamén a Galicia. Nestas zonas pode haber algunha treboada e algunha precipitación de intensidade forte. O sueste e o cantábrico serán as zonas onde menos precipitacións espéranse.

As temperaturas seguirán sen cambios, excepto en Canarias, onde ascenderán, e a cota de neve permanecerá alta. O vento seguirá soprando do sur e podería ser algo máis intenso no nordeste e alto Ebro e quizá tamén no Cantábrico oriental.

De face ao martes e mércores, o portavoz sinala que en xeral o tempo será "algo máis estable" pero que aínda se esperan precipitacións no nordeste e poderían ser algo fortes no nordeste de Cataluña. Tamén pode haber precipitacións no resto do Mediterráneo e no oeste de Galicia e oeste de Andalucía. No resto do país o tempo será máis estable.

De novo volverán subir as temperaturas, menos no extremo norte e Baleares onde baixarán de forma moderada.

En canto á segunda metade da semana, o portavoz prognosticou que aínda que con algo de incerteza parece que podería tender a estabilizarse o tempo en todo o país excepto no extremo occidental, onde pode haber algunha choiva e tamén en Canarias. Respecto das temperaturas, indicou que subirán no sueste e baixarán no terzo occidental peninsular.