A CIG espera que se "depuren responsabilidades" e "caian as cabezas pensantes" no caso do concurso de ambulancias do 061 investigado. Ademais, o sindicato nacionalista xa avanzou que, no momento en que haxa auto de imputación formal --se así sucede--, se personarán como acusación popular no proceso xudicial.

En rolda de prensa este venres, o secretario comarcal de CIG para o Transporte, Ernesto López Rey, lembrou que antes de que se coñecese a investigación xudicial, e a cuxo contido tivo acceso Europa Press, o sindicato xa advertira sobre as sospeitas de "irregularidades" na adxudicación do concurso.

Agora, o Xulgado de Instrución Número 2 de Santiago investiga se puido haber prevaricación, información privilexiada e tráfico de influencias na adxudicación dun concurso da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependente do Servizo Galego de Saúde (Sergas), para o servizo de transporte sanitario urxente iniciado no ano 2014, cuxo montante ascende a 121,6 millóns de euros.

Ante a apertura desta investigación, a CIG espera que "caian as cabezas pensantes" e depúrense " responsabilidades". "Esperamos que se levante a tapa do sumidoiro e destápese todo", abundou López Rey.

DEVOLUCIÓN DA CONCESIÓN

Ademais, o sindicato nacionalista xa avanzou que, de haber imputación formal, se personarán como acusación popular no proceso xudicial. E se finalmente os feitos resultan ser constitutivos de delito, a CIG solicitará que a empresa devolva a concesión deste servizo.

O xulgado compostelán, do que é titular Margarita Guillén, abriu a causa, da que xa se levantou o segredo de sumario, por mor da denuncia de supostas irregularidades que formalizou José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluído do concurso.

Fíxoo a instancias da Fiscalía, que recomendou en outubro de 2015 a admisión a trámite da denuncia nun escrito asinado por Álvaro García Ortiz.

PETICIÓN DE EXPLICACIÓNS

Ademais, todos os grupos da oposición no Parlamento de Galicia pediron explicacións á Consellería de Sanidade por esta investigación.

Pola súa banda, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 defendeu que o procedemento de contratación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre convocado en 2014 realizouse "de conformidade" ao texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e ao establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre o traballador investigado, a Fundación incidiu, cando transcendeu a investigación, en que, polo momento, non se acordou por parte da autoridade xudicial "resolución algunha, nin cautelar nin definitiva, que motive a separación do servizo do traballador" do seu posto.