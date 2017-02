Os grupos da oposición no Parlamento galego presentaron este venres unha petición conxunta de comparecencia do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para que explique a situación da área de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo, en Santiago, tras os "graves sucesos" ocorridos nesta unidade.

Esta petición por parte de En Marea, PSdeG e BNG prodúcese despois de que este xoves o Movemento Galego da Sáude Mental emitise un comunicado no que denunciaba que os "recortes" e a "falta de recursos" materiais e humanos nesta unidade están a causar distintos problemas e que derivaron no suicidio dunha paciente ingresada e a denuncia dunha agresión sexual por parte doutra interna.

Sobre esta cuestión, a deputada de En Marea Eva Solla dixo que constitúen "feitos de extrema gravidade" ante os que a consellería debe "comparecer" para "explicar en profundidade que sucedeu".

Por iso, En Marea solicitará que se abra unha investigación para aclarar estes feitos e presentará distintas iniciativas para "dunha vez por todas aclarar a situación" desta unidade.

"Os continuos recortes nos últimos anos están a provocar unha situación intolerable que xa foi denunciada en numerosas ocasións sen que a Xunta de Galicia fixese nada por porlle solución, senón todo o contrario", denunciou En Marea.