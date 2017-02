Os sindicatos UXT, CUT, CIG e USO, acusaron a Comisións Obreiras (CC.OO.) de actuar con "mala fe" no marco da negociación dos convenios colectivos das plantas de elaboración e frigoríficos de Nova Pescanova, e acusaron a esta central sindical de buscar "só a división" para tentar que os sindicatos asinen a proposta da empresa.

Así se pronunciaron nunha rolda de prensa este venres, tres días despois da reunión celebrada entre todos os sindicatos, na que finalmente non conseguiron acordar unha posición única para negociar coa dirección da empresa e tras a que quedou patente a división entre CC.OO., por unha banda, e UXT, CUT, CIG e USO, polo outro.

O portavoz de CUT, Ricardo Castro, manifestou que durante o nove meses de negociacións houbo unidade sindical entre todos os sindicatos salvo CC.OO. --ao que acusan de ser "a voz da empresa"--. Así, apuntou que tras a asemblea celebrada o pasado 21 de xaneiro, á que Comisións asistiu pero non secundou, este sindicato deuse conta "de que quedaban illados".

Ante iso, sostivo que "tentou rectificar e unirse á unidade sindical" e os demais sindicatos abriron "as portas desde a igualdade, a lealdade, e o debate en pé de xustiza", condicións que entenden vulneradas despois de que CC.OO. presentou unha proposta unilateral "coincidente coa da empresa", a cal entenden ratificada na reunión co conselleiro delegado de leste mesmo luns.

"Deixa claro que CC.OO. volve ser portavoz da empresa, pero é aínda máis grave, porque tentaba entrar na unidade para tentar minala desde dentro; esnaquizar a unidade sindical para dividir e favorecer a firma do convenio", censurou, antes de remarcar que Comisións tamén tentou con estas accións "xustificarse ante os traballadores para defender a proposta da empresa".

A continuación, Xosé Fernández Piñeiro, de CIG, engadiu que "hai unha coincidencia absoluta de fondo entre as propostas de CC.OO e a empresa: Baixar entre un 30 e un 40 por cento os soldos aos novos traballadores e flexibilizar a xornada". A iso agregou que, detrás tamén está o obxectivo de "eliminar o sindicalismo nos centros de traballo".

PROPOSTA "Á BAIXA"

A pesar de que CC.OO. defende que "hai espazo para o acordo" e para "salvagardar os dereitos adquiridos polos traballadores que xa están na compañía, manter o poder adquisitivo, mellorar as condicións con emprego estable e de calidade, e xerar emprego"; os outros sindicatos manteñen que "a realidade é que a empresa quere impor un convenio á baixa, precarizar e flexibilizar".

"E o sindicato que quere favorecer iso é CC.OO., porque eles falan de mellorar o convenio pero a única proposta da empresa é precarizar", lamentou Castro, ao que Ignacio Couñago (UXT) engadiu que non poden "aceptar ese tipo de condicións" e perder os dereitos adquiridos ao longo de moitos anos.

En referencia á xeración de emprego aludida por Comisións, o portavoz de USO, Benito Lorenzo, mantivo que "venden fume" e insistiu en que o obxectivo dos outros catro sindicatos é defender as condicións que teñen actualmente os traballadores, tanto para os xa contratados como para as futuras incorporacións.

Neste contexto, os sindicatos en unidade esperarán á rolda de negociacións da próxima semana --días 13, 14 e 15-- para escoitar a proposta da empresa e, "se as propostas non chegan", antes do próximo 4 de marzo celebrarán unha asemblea de traballadores para decidir futuras mobilizacións.

Finalmente, os sindicalistas, que apuntaron que CC.OO. só ten maioría sindical nos centros técnicos e administrativos de Pescanova, mentres que entre todos eles téñena nos centros de elaboración e frigoríficos, comentaron que xa denunciaron ante a Inspección de Traballo a "mala vontade de negociar" os convenios por parte da dirección do grupo.

POSICIÓN DE CC.OO.

CC.OO. defende, pola súa banda, que son os outros sindicatos os que romperon a unidade, e insiste en que hai "espazo para o acordo" e para "mellorar o convenio". Así, expón como base para o acordo salvagardar os dereitos adquiridos polos traballadores que xa están na compañía, e manter a súa poder adquisitivo con subidas salariais.

Ademais, para dotar á empresa da flexibilidade que reclama, o sindicato propón establecer en sábados e domingos unha cuarta quenda que permita xerar emprego "estable e de calidade", con contratados fixos e directos de Pescanova e non a través de ETT nin empresas de servizos. Con iso, busca evitar subcontrataciones e que o grupo contrate "persoal propio con condicións dignas".

Así mesmo, sobre as clasificacións profesionais, sinala que pode chegar a aceptar que sexan "lixeiramente inferiores" nas novas contratacións, pero esixirá que, cando se cumpran uns prazos establecidos, os empregados automaticamente vaian "escalando" ata equipararse ao resto.

Finalmente, considera que o conselleiro delegado de Pescanova na reunión do luns recolleu "a luva que tirou CC.OO., e nesa liña quedou de facer unha proposta" na próxima rolda de negociacións. "Valorarémola, e se hai temas que se teñan que seguir mellorando exporémolo, e senón someterémola ás asembleas", concluíu o sindicato tras o encontro.