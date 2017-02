O cociñeiro catalán Ferran Adrià defendeu este venres na capital galega a valentía e a innovación na cociña. De feito, opinou que, nun momento no que se fala "todo o tempo" sobre innovación e creación, o sector da restauración está aínda "moi perdido".

Tras presentar ante 500 empresarios o seu Guía para Emprendedores en Restauración, o famoso chef de L'Hospitalet falou sobre o seu proxecto de abrir de novo O Bulli como centro de innovación en xaneiro de 2018.

En concreto, explicou que dita iniciativa terá dous partes: unha a través de Internet --onde se ofrecerá todo o relacionado coa innovación-- e outra presencial. A este respecto, cabe destacar que as visitas a este centro serán concertadas os dous primeiros anos, pois, tal e como relatou Adrià, o obxectivo que se persegue é a aprendizaxe.

Cando este centro abra ao público disporá dunha exposición de case 4.000 metros cadrados que versará ao redor dos conceptos de innovación e creación. Ademais, precisou que dita exposición servirá como "ferramenta" para o equipo creativo. Alí poderase atopar, remarcou, "todo o que se cre e reflexiónese" a través de Internet.

Ferran Adrià asegurou que o centro comezará a operar en xaneiro de 2018, e será en abril cando empece a primeira actividade --un máster sobre innovación-- xunto coa Escola Superior de Deseño de Barcelona. Uns meses máis tarde, en xuño, abrirá o primeiro equipo creativo, cuxa convocatoria para confeccionalo producirase en abril ou maio co propósito de "ter aos mellores do mundo".

Levarán a cabo diferentes convocatorias --dun mes, tres, seis, etc-- e o núcleo duro do equipo será a cociña. Así mesmo, indicou que, no devandito grupo, sempre haberá algún xornalista, científicos, psicólogos, neurocientíficos cognitivos, etc.

INNOVACIÓN E ÉXITO

O chef de L'Hospitalet ten claro cando a información se converte en éxito. "Cando da diñeiro", subliñou tras ser preguntado polos medios. "Ideas temos todos. [...] Levalas a cabo xa é difícil e que dean diñeiro, máis. [...] Nun mundo tan competitivo, con tanto talento, a xestión é importante", opinou.

Aínda que recoñeceu que o sector da restauración necesita máis axudas, tamén fixo fincapé en que a valentía é fundamental neste ámbito. "A restauración neste país, en 30 anos, converteuse en referente no mundo", subliñou, xusto antes de matizar que o fixo con "poquísimas" axudas.

No que respecta a Galicia, considera que "xa se pode falar dunha cociña contemporánea". "A xente cre que cando falamos de restauración, de alto nivel creativo, ten que haber miles de sitios", sinalou Adrià, para logo considerar que isto non debe ser así porque logo "móntase un pollo".

GALICIA, "Ao NIVEL DE TODA ESPAÑA"

E é que sostén que, de todos os xeitos, a innovación destes lugares acaba chegando aos restaurantes de cociña tradicionais. Como exemplo pon as cartas de viños: "As cartas de viños non son as de hai 10 anos. [...] Galicia esta a o nivel de toda España".

Con todo, apostou por que a cociña galega, que conta con "unha xeración de xente incrible", non pare. "Sodes os galegos os que tedes que marcar a vosa estratexia", resolveu, para logo engadir que, en Galicia, cada sitio é "diferente" e ten "as súas características".

Estas declaracións producíronse tras un acto no que CaixaBank e elBulliFoundation presentaron 'Mise en Place, Guía para xestionar un restaurante'. O evento correu a cargo do director territorial de CaixaBank en Galicia, Marc Benhamou, e do cociñeiro catalán Ferran Adrià.

'Mise en Place' é un proxecto no que se explica, paso a paso, como pór en marcha un negocio de restauración, desde a idea inicial, incluíndo os trámites e requisitos legais, o plan de negocio, en análise da competencia, os recursos humanos e o plan de mercadotecnia.