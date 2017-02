A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) lamentou os "atrancos" existentes na próxima produción do Centro Dramático Galego (CDG), 'Martes de Carnval', tras as dimisións de tres membros do tribunal por diferenzas co concurso público desenvolvido pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) para a selección do elenco.

Nun comunicado remitido aos medios este venres, a AAAG cuestionou o proceso de selección "imposto" pola Agadic ao considerar que "non é o máis adecuado para unha institución como o CDG, xa que pasa por alto as particularidades laborais e artísticas" de actores e directores.

Respecto diso, a asociación sinala que "transmitiu en diversas ocasións á directora do CDG, Fefa Noia, e ao director da Agadic, Jacobo Sutil, estas preocupacións así como as posibles consecuencias", que "agora se materializan e entorpecen o funcionamento desta institución de teatro público, fundada hai 33 anos grazas á o entendemento entre o sector e a administración".

Ademais, a AAAG asegura que "nas últimas semanas detectou o descontento xeneralizado que existe na profesión ante o proceso en base á multitude de reclamacións" que, segundo indicou, recibiu por parte dos seus abonados sobre "presuntas irregularidades" que se estarían producindo na selección de intérpretes no citado proceso.

A asociación tamén considerou que a Agadic "non cumpriu coa necesaria transparencia e evitou ofrecer explicacións públicas das dimisións, así como das razóns que as motivaron e proseguiu co proceso cunha aparente normalidade que dista moito de toda a realidade".

ESIXE EXPLICACIÓNS PÚBLICAS

A AAAG, ante estas circunstancias e co obxectivo de "garantir que a situación non implique baixo ningún concepto a parálise da institución e que neste 2017 véxase materializada 'Martes de Carvanal', instou á Agadic a que realice as explicacións públicas "oportunas e suficientes".

"Esperamos un compromiso firme para que esta sexa a última ocasión na que se desenvolva un concurso destas características e que, a partir de agora, busquemos entre todos un novo modelo que satisfaga a todas as partes implicadas: actores e actrices, directores e directoras e á propia administración", manifestou.

Ante iso, a AAAG anunciou a súa intención de "traballar para ofrecer alternativas que satisfagan a todas as partes" para o que iniciará unha rolda de consultas dentro do sector para escoitar e analizar propostas cos directores e o seu corpo asociativo.