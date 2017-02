Marta Pazos dirixirá as dúas obras do CDG que compoñen 'Martes de Entroido' tras a dimisión de Tito Asorey

A directora e actriz da compañía Voadora Marta Pazos dirixirá 'As galas do defunto' e 'A filla do capitán', as dúas pezas da última produción do Centro Dramático Galego (CDG), 'Martes de Carnaval', despois da renuncia do director dunha delas, Tito Asorey, por diferenzas coa Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) sobre o proceso de selección do elenco.

Diso informou este venres a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nun comunicado remitido aos medios despois de que o xoves transcendese que tres do seis membros do tribunal encargado de elixir os actores das obras dimitiran.

No texto, o departamento autonómico explica que o CDG desenvolverá a próxima semana, do 13 ao 16 de febreiro, as probas de interpretación para seleccionar o elenco de 'Martes de Carnaval', de Ramón María do Valle-Inclán.

Un total de 50 actores e actrices concorrerán ás audicións, nas que se decidirán os 10 profesionais (catro protagonistas e seis principais) que encarnarán aos 37 personaxes das dúas pezas do espectáculo.

A Consellería explicou que a renuncia de Asorey supuxo unha "revisión e unha reorganización" das datas das probas, polo que os ensaios empezarán o 27 de febreiro. 'Martes de Carnaval' estrearase finalmente o 20 de abril no Salón Teatro de Santiago e manterá os días de representación nos restantes escenarios galegos nos que estea programada.

PRESENTADAS 244 PERSOAS

O departamento autonómico ha sinalado que os candidatos que concorrerán ás audicións superaron a primeira parte de selección do proceso, consistente na valoración do currículo profesional. Foron 244 as persoas que se presentaron a esta convocatoria, publicada o pasado 19 de decembro.

'Martes de Carnaval' é a produción propia para 2017 do CDG, unidade dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, coa que a compañía pública súmase á posta en escena de Valle-Inclán en galego no ano no que a obra do autor pasa a dominio público e pode ser traducida a calquera lingua.