Interceptan en Vigo á condutora dunha motocicleta que zigzagueaba, tiña o carné retirado e deu positivo en drogas

Axentes da Policía Local de Vigo denunciaron por presuntos delitos contra a seguridade viaria á condutora dunha motocicleta, unha veciña de 38 anos que responde as iniciais M.F.L., que zigzagueaba, tiña o carné retirado e deu positivo no consumo de cocaína e THC.

Tal e como informou a Policía Local, sobre as 18,00 horas deste xoves unha dotación que patrullaba pola rúa Torrecedeira observou que unha motocicleta Honda ES-150 zigzagueaba, non respectou a prioridade dos viandantes nun paso peonil, e circulou durante un tramo por encima da beirarrúa.

Os axentes procederon a darlle o alto á muller, e comprobaron que tiña o permiso de conducir retirado polo Xulgado do Penal número un de Vigo, ata o próximo 28 de xuño de 2017. Por este motivo, efectuáronselle as correspondentes dilixencias xudiciais por un presunto delito contra a Seguridade Viaria.

Ademais, realizáronselle as probas para detectar sustancias tóxicas, nas que deu resultado positivo no consumo de cocaína e THC --tetrahidrocannabinol, principal compoñente do cannabis--, polo que foi denunciada.

Doutra banda, na madrugada do xoves en senllos controis de vehículos situados nas rúas Ecuador e Escultor Gregorio Acuña, practicóuselles a proba de detección de drogas a dous condutores, que responden as siglas J.E.G.V. e C.B.H. Ambos deron positivo en THC, polo que foron denunciados.

Finalmente, ás 1,15 horas do xoves, na rúa Enrique Lorenzo, realizóuselle a proba de alcoholemia a unha moza de 30 anos implicada nun accidente de circulación entre dous turismos. A muller superou o límite penal establecido, polo que se lle instruíron as correspondentes dilixencias xudiciais.