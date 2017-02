A deputada socialista por Madrid Zaida Canteira reclamou un proceso de primarias "limpas" no PSOE porque, segundo denunciou, "xa está a haber chamadas para determinados actos, que de forma sibilina, tratan de facer que algúns compañeiros se sitúen dunha ou outra maneira", en referencia a un evento convocado para este sábado en Madrid polo alcalde de Vigo, Abel Caballero, ao que acudirá a presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

"Diferentes alcaldes e compañeiros transmitíronnos que recibiron chamadas perfectamente dirixidas para que acudan ao acto que convocou Abel Caballero en Madrid, utilizando a FEMP, que é un organismo de carácter público", afirmou Canteira, para quen Susana Díez "é libre" de presentar a súa candidatura nese acto, pero considera que convocar un evento que "se supón que é de carácter municipalista, e ao final convértase nun acto para vangloriar unha determinada figura, non me parece nin ético, nin estético".

Elorza e Canteira expuxeron os obxectivos da candidatura de Pedro Sánchez dentro da campaña de primarias do PSOE nunha rolda de prensa que ofreceron nunha cafetaría de San Sebastián.

A deputada socialista por Madrid explicou que o modelo de partido que expoñen é "autónomo, libre de calquera tipo de inxerencias". Insistiu en que debe ser un "socialismo libre, baseado exclusivamente nos seus principios e nas súas crenzas" e nas decisións dos seus militantes.

Pola súa banda, Odón Elorza avanzou que en Euskadi se está iniciando a creación de plataformas de apoio á candidatura de Pedro Sánchez e lamentou que, "por culpa da xestora", o proceso vai ser "demasiado longo" xa que as primarias celebraranse a finais de maio e a últimos de xuño o Congreso, período de tempo que cualificou de "absurdo" porque "todo poderíase resolver en dous meses".

O dirixente socialista vasco considerou que "ninguén debería alarmarse nin dramatizar" ante a celebración dunhas primarias que, na súa opinión, "son unha gran oportunidade para celebrar un debate de proxectos das candidaturas ante a sociedade española, sen descualificacións persoais".

"CHOQUE DE TRENS"

"Ninguén debería confundir un debate de ideas cun suposto choque de trens", afirmou, á vez que asegurou que este debate é "imprescindible" para "recuperar o espazo do PSOE na esquerda".

Elorza asegurou que no PSOE "hai unha vía na dirección de reforzar a democracia interna e do rescate da socialdemocracia" e incidiu en que o debate que quere propor a candidatura de Sánchez ten "alcance europeo".

"Non cabe unha segunda vía que vaia en dirección contraria, que supoña un continuísmo orgánico que conducise a unha nostalxia do bipartidismo e a un achegamento a posicións favorecedoras dunha gran coalición, porque non é propia dos socialistas", manifestou, á vez que se mostrou convencido de que "por esa vía acabariamos descarrilando, consolidando ao PP e engordando a Podemos".

Ao seu xuízo, a xestora socialista "debería ler con atención" a enquisa do CIS que, segundo lembrou, en xullo do pasado ano con Pedro Sánchez aínda á cabeza do PSOE daba a esta partido unha intención de voto do 23,1% e "esta semana queda no 18,6%" o que suporía "un 20% menos de votantes ao Partido Socialista" e demostra "a gravidade da situación e os erros" da dirección provisional socialista.

Odón Elorza considerou "necesario" que Susana Díaz, "unha compañeira moi estimada", preséntese a estas primarias porque "será a maneira de profundar o debate que consideramos necesario no marco das primarias" e porque iso "vai axudar á clarificación".

"É mellor que quen expón determinadas estratexias, coas que evidentemente non coincidimos e que prexudicaron a posición política do PSOE ao longo do 2016, aflore e que haxa unha candidatura que enarbore esas bandeiras e que defenda esas ideas para que a batalla de ideas democrática, respectuosa, prodúzase" e que, unha vez que se culmine ese debate, o partido "reencontre a unidade e recupere o seu espazo político na esquerda".

CANDIDATURA DE LÓPEZ

Preguntado pola posición que está a manter a Executiva do PSE-EE apoiando dalgún modo a candidatura de Patxi López, Elorza insistiu en reclamar aos órganos tanto vasco como doutras comunidades que "manteñan a neutralidade" e "logo a nivel particular que cada un apoie a un ou outro candidato". "En Euskadi non queremos confrontar coa dirección do partido, só queremos un debate de ideas e de proxectos", engadiu.