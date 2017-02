O alcalde de Vigo, Abel Caballero, volveu a referirse este venres ao polémico 'retuit' por parte do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, dun comentario do xornalista Josep Pedrerol. Neste sentido, considera que, con este xesto, Rueda mofouse" da cidade, do alcalde e do Real Club Celta. "É un feito da maior gravidade", aseverou.

Nunha rolda de prensa, Caballero reclamou ao presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie respecto diso e expor "se cre que pode ser vicepresidente unha persoa que se burla de Vigo e do Celta". "Feijóo ten que falar disto, e non valen evasivas", afirmou, á vez que denunciou que a Xunta "se negou a achegar nin un só euro" para a reforma do estadio de Balaídos.

O alcalde de Vigo reafirmouse este venres na súa decisión de pechar o estadio municipal de Balaídos (o que obrigou a suspender o partido Celta-Real Madrid do pasado domingo) por motivos de seguridade, e proclamou que "cando un defende causas xustas e a razón, tense que mostrar firme".

Acto seguido, o rexedor olívico ha volto a referirse ás "presións" para que ese partido disputásese, e lamentou que "algúns non quixeron ouvir as razóns de seguridade", en alusión aos riscos provocados polo desprendemento de parte da cuberta da bancada de Río.

Nese sentido, apuntou que, calquera vacilación á hora de tomar esa decisión, puido ter "consecuencias". "Creo que fixen ben en baixar á area e entrar no debate. Fixen o que tiña que facer e toda España deume a razón", sentenciou.