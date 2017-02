Gürtel.- Crespo recorrerá a sentenza porque cre que debía ser absolto

O exsecretario xeral do PP galego Pablo Crespo, condenado a 13 anos de prisión no primeiro xuízo do caso Gürtel, avanzou este venres que recorrerá a sentenza porque cre que, tal como e como se desenvolveu o xuízo, debía ser declarado inocente.

En declaracións a Cuatro e La Sexta, afirmou que tanto el como o resto de imputados na causa --entre eles os supostos xefes de Gürtel, Francisco Correa e Álvaro Pérez-- son "absolutamente inocentes". "Nós demostramos proba a proba que o que dicía a Fiscalía non era certo. E con todo, eu tiña a plena convicción de que iamos ser condenados", dixo.

A pesar de afirmar que non quería valorar a sentenza, opinou que algunhas partes son "un disparate", e criticou tamén a condena a nove anos de prisión á exconselleira Milagrosa Martínez, "sen haber sequera aparecido o reloxo que se lle imputa recibir".

Estou consternado, xa non tanto por min, que me afecta directamente, e moito, senón por persoas como os funcionarios, q non tiveron ningunha participación delituosa en todo este asunto e perderon as súas carreiras e as súas vidas. E iso si que é duro", dixo.

Tamén comentou a "coincidencia" de que a sentenza se coñecese o día que comeza o congreso do PP. "Non creo nas casualidades", engadiu. Segundo dixo, aínda que hai anos que non é afiliado, segue tendo moitos amigos no partido que lle mandaron " ánimos".

Segundo dixo, non teme a prisión, senón "a inxustiza", e el afronta a situación "con tranquilidade", igual que afrontou o xuízo, "co ánimo dos inocentes e de quen aspira a defenderse a pesar das presións á Xustiza".

E é que, ao seu modo de ver, a presión mediática influiu na Xustiza. Crespo non quixo valorar se as condenas pretenden ser exemplarizantes pero si avisou de que a misión da Xustiza non é esa, senón impor as penas que corresponden polos delitos.