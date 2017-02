Interceptado na A-6 un condutor que simulaba tocar a batería ao volante con dous anacos de madeira

O helicóptero 'Pegasus' da Dirección General de Tráfico (DGT) tripulado por un axente do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Lugo interceptou na autovía A-6 a un condutor que simulaba tocar a batería ao volante con dous anacos de madeira.

Segundo informou Tráfico, na mañá do xoves foi avistado o condutor no quilómetro 516 da A-6, a autovía que une Madrid e A Coruña, ao seu paso pola provincia de Lugo.

'Pegasus' detectou a un condutor que utilizaba, segundo relatan as mesmas fontes, "dous anacos de madeira a modo de baquetas para golpear con elas a parte superior do volante de dirección do vehículo coma se fose tocando unha batería ao ritmo da música".

O condutor foi observado nesta actitude "durante algo máis dun minuto", segundo concretan as mesmas fontes, "o cal lle permitiu percorrer un gran traxecto pola autovía".

Para iso soltara ambas as mans da condución "para agarrar un pau en cada unha delas, permanecendo nesta actitude ata que se decatou de que o helicóptero sobrevoaba o seu vehículo, momento este no cal cesou na súa actitude", segundo relataron as mesmas fontes.

Por este motivo o individuo foi proposto para sanción por "tal neglixente actitude", segundo subliña Tráfico.