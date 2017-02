Todas os CC.AA. salvo Cataluña, País Vasco e Asturias, enviaron ao Senado aos seus candidatos para renovar o TC

Todas os CC.AA. salvo Cataluña, País Vasco e Asturias remitiron xa ao Senado as súas propostas para renovar o Tribunal Constitucional. O prazo finalizou hoxe ás 14,00 horas.

Os nomes propostos polo PP, salvo en Galicia, foron os de Ricardo Enríquez e Alfredo Montoya. Mentres que á candidata oficial do PSOE, María Luisa Balaguer, sumáronse outro sete candidatos propostos polos grupos socialistas dos distintos parlamentos rexionais. Enríquez, Montoya e Balaguer son os que recibiron o apoio de máis parlamentos rexionais.

Trátase dos candidatos pactados polo PP e o PSOE para cubrir tres do catro prazas que quedarán vacantes no TC. A cuarta aínda está por decidir aínda que as fontes consultadas apuntan a que terá que ser un candidato de consenso entre ambas as forzas políticas. No entanto, algúns dos consultados non descartan que finalmente haxa unha chiscadela cara ao PNV, elixindo un candidato próximo a este partido, a pesar de que a formación vasca ha declinado participar na elección de maxistrados para o tribunal de garantías.

A elección dos candidatos do Partido Popular foi máis uniforme que as dos propostos polo Partido Socialista. De feito, en boa parte das Cámaras Autonómicas, o PP propuxo como candidatos oficiais a Alfredo Montoya ou a Ricardo Enríquez.

O primeiro destes foi apoiado polos Parlamentos de Canarias, Aragón, Murcia e La Rioja. É doutor e catedrático en Dereito do Traballo pola Universidade de Murcia, profesor emérito polas Universidades San Pablo CEU e Complutense e do Instituto de Estudos Bolsistas, doutor Honoris Causa polas Univresidades Rei Juan Carlos, Murcia e Central do Estae da República Dominicana, académico de número da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación e presidente da súa Sección de Dereito do Traballo.

Ricardo Enríquez Sancho, pola súa banda, é candidato co apoio das Cámaras rexionais de Estremadura, Andalucía, Cantabria, Castilla y León e Madrid. Enríquez xa maxistrado do TC desde o 18 de marzo de 2014, cando accedeu ao cargo en substitución do que fose presidente do Tribunal Supremo e do CGPJ, Francisco Hernando.

Antes de formar parte do TC, presidiu a Sección Cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Supremo e el mesmo expuxo na súa toma de posesión fai tres anos que interviñera en máis de 2.500 sentenzas do alto tribunal, entre outras, algunhas coñecidas como a de desclasificación dos papeis do CESID.

O outro candidato dos populares é o elixido polo parlamento de Galicia, que foi elixido o pasado 27 de decembro, cando aínda non había acordo entre o PP e o PSOE sobre as candidaturas. Trátase do maxistrado José Manuel Sieira.

A CANDIDATA SOCIALISTA, APOIADA POR 5 PARLAMENTOS

A candidata oficial do PSOE, a catedrática de Dereito Constitucional pola Universidade de Málaga María Luisa Balaguer, contou co apoio do Parlamento andaluz, non en balde é a candidata proposta polo Goberno de Susana Díaz, e ademais forma parte do Comité Permenanente do Consello Consultivo de Andalucía. Tamén a apoiaron os parlamentos de Castilla La Mancha, Canarias, Murcia e La Rioja.

O seu nome foi suxerido, xunto co do exfiscal xeral do Estado, Cándido Conde-Pumpido, por parte da Xestora do PSOE, que remitiu o pasado 25 de xaneiro un e-mail aos seus grupos parlamentarios nas Cámaras rexionais cos nomes de ambos, xunto co currículo e a documentación pertinente.

Con todo, o PSOE non propuxo ao outro candidato, Conde-Pumpido, en ningún dos parlamentos rexionais salvo no de Madrid. Os socialistas votaron con menos homoxeneidade que o PP e propuxeron a sete candidatos distintos, ademais da Balaguer.

Trátase da maxistrada da Sala do Social do TSJ de Galicia Teresa Conde-Pumpido, proposta pola Cámara galega; a maxistrada da Sala do Contencioso-Administrativo do TSJ da Comunidad Valenciana, Alicia Millán apoiada polo Parlamento valenciano a proposta do PSPV e Compromís; o catedrático de Dereito Constitucional Oliver Araújo votado no parlamento balear; o que fose presidente da Audiencia Nacional e agora é vicepresidente do CGPJ e o TS, Angel Juanes, apoyoado por Estremadura; a catedrática de Dereito do Traballo pola Universidade de Cantabria, Lourdes López, proposta polos socialistas cántabros; o exvocal do Consello Xeral do Poder Xudicial, Félix Azón, por Aragón; o Doutor en Dereito pola Universidade de Bolonia e Profesor Emérito da UNED José Manuel Tejerizo, por Castilla y León.

O parlamento valenciano tamén propón á fiscal e portavoz da Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert, a proposta de Podemos e o parlamento navarro ha apoiado ao letrado do Parlamento foral Manuel Puído proposto por UPN para ocupar un posto no TC.

O prazo marcado polo Senado para presentar as candidaturas acabou hoxe ás dúas do mediodía despois de ser ampliado en dúas ocasións. A polémica xurdiu fai tres semanas ao coñecerse que había un acordo entre o PP e o PSOE para renovar o TC e para que este non fose presidido polo conservador Andrés Ollero, quen durante 14 anos foi deputado popular.

A noticia, aínda que posteriormente desmentida por ambos os partidos, causou malestar entre os maxistrados do Tribunal Constitucional porque son estes quen deben votar ao presidente.