Case 500 facultativos asistirán a próxima semana ás XXV Xornadas Internacionais de Coloproctoloxía en Baiona

Case 500 facultativos asistirán a próxima semana ás XXV Xornadas Internacionais de Coloproctoloxía, que se celebrarán entre o mércores 15 e o venres 17 no Parador de Baiona (Pontevedra), co obxectivo de reflexionar sobre a patoloxía cirúrxica do colon, recto e ano.

Durante estas xornadas, organizadas pola Unidade de Coloproctoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), realizaranse 15 mesas de traballo, 72 relatorios e catro conferencias, e ademais presentaranse 274 comunicacións --65 orais, 33 vídeos e 176 pósteres--.

Entre outras cuestións, neste encontro abordaranse consellos para a reparación do prolapso de órganos e rectoceles, fístulas, incontinencia anal, tránsito lento, recuperación intensificada e factores de risco en cirurxía colonorrectal, e controversias e actualización de tratamentos.

As intervencións de colon, recto e ano representan aproximadamente o 35 por cento das operacións cirúrxicas que realizan no servizo de Cirurxía Xeral e Dixestivo do Chuvi; e a prevalencia do cancro de colon e recto "é das máis elevadas na actualidade", cuxa prevención pasa por consellos dietéticos e o diagnóstico precoz.