(AMP) Intervidos máis de 680 quilos de ameixa ilegal en dúas furgonetas isotérmicas en Fene (A Coruña)

Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, en colaboración coa Guardia Civil de Tráfico de Ferrol e do Seprona de Pontedeume requisaron máis de 680 quilos de ameixa de talla antirreglamentaria en dúas furgonetas isotérmicas na peaxe da AP-9F no municipio de Fene (A Coruña).

Segundo informou o Instituto Armado, na tarde do xoves na autoestrada AP-9F, na peaxe de Fene, tivo lugar un control no que participou persoal da Xunta e de Guardia Civil.

Respecto diso, a Consellería do Mar concretou que no marco da actuación inspeccionáronse 19 vehículos e a dous deles requisáronlles máis de 680 quilos de ameixa babosa por ser de talla antireglamentaria, cun prezo estimado no mercado duns 8.700 euros.

Como froito do control realizado por unha patrulla da Agrupación de Tráfico pertencente ao Destacamento de Ferrol sobre dúas furgonetas isotérmicas de menos de 3.500 quilos, resultou o comiso nunha delas de 425,5 quilos de ameixa babosa.

Mentres, na outra furgoneta foron intervidos 255,18 quilos do mesmo bivalvo, todo iso debido a que eran de talla antirreglamentaria, segundo ratificou o Instituto Armado.

CONTROL

O departamento de Mar da Xunta destacou que este operativo se enmarca nos traballos de control de comercialización e transporte nos portos e estradas de Galicia e súmase aos de control da baixamar nas praias na loita contra o furtivismo.

A Consellería lembra á cidadanía que o consumo de marisco extraído e comercializado de modo ilegal "pode supor un risco para a saúde" ao non pasar "ningún tipo de control que o avale", segundo advirte. Por iso, pide ao consumidor que "non compre produto fóra das vías legais de comercialización".