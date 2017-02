O Entroido de Pontevedra comezará o día 24 e contará con degustación de filloas, desfile e outras actividades

A celebración do Entroido de Pontevedra arrincará oficialmente o 24 de febreiro e contará nos próximos días con degustación de filloas, desfile e outras actividades que concluirán co enterro do papagaio Ravachol o último día.

A concelleira de Festas do Concello de Pontevedra, Carme da Silva, presentou este venres o cartel do 'Entroido 2017' e a programación das festas que teñen a súa identidade na retranca, na crítica e no humor.

Xunto á tenente de alcalde compareceron na rolda de prensa os autores do cartel deste ano, o debuxante Kiko da Silva e o artista e académico de Belas Artes Din Matamoros, que cualificaron de "emocionante" a súa colaboración para a creación da imaxe representativa desta festa.

O seu deseño, unha "obra de arte", segundo destacou a concelleira, consiste nun prato que lembra á louza de Sargadelos cun anaco de pan coa forma do papagaio Ravachol e a silueta da capela da Peregrina nunha mancha de aceite.

O entroido pontevedrés comezará o venres 24 de febreiro e con novidade, xa que a lectura do pregón trasládase á Praza da Ferrería co fin de dar cabida ao cada vez máis numeroso público. "A praza da Verdura quedou pequena e incómoda", explicou explicou Carme da Silva.

Como en anos anteriores e co fin de ir creando ambiente, a cidade acollerá o fin de semana anterior, o sábado 18 de febreiro, uns pasacalles de Madamas e Galáns, de Cobres (Vilaboa), que achegará a Pontevedra un exemplo de entroido tradicional.

A partir do venres 24 iniciaranse as festas con degustación de filloas e a lectura do pregón a cargo de pregoeiros, que non foron desvelados. Esa mesma xornada tamén se desenvolverá unha noite de Cantos de Taberna de Entroido.

OUTRAS ACTIVIDADES

O sábado 25 terá lugar o desfile a partir das 16,00 horas, "se as condicións meteorolóxicas permíteno", segundo advirten fontes municipais.

Mentres, o luns 27 descubrirase de que se disfraza este ano o papagaio Ravachol; o martes 28 terá lugar a Noite Pirata; a corrida da Rosca será o mércores seguinte; a final das Charangas chegará o xoves; o venres a Parodia sairá á rúa; e o sábado 4 de marzo concluirá o Entroido pontevedrés co enterro do papagaio Ravachol.