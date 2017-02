Protección Civil activa a alerta por temporal marítimo en Galicia e neve en Madrid, Andalucía, Aragón e Cataluña

A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior, de acordo coas predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), activou a alerta por temporal marítimo nas costas de Galicia e por nevadas na Serra de Madrid, Andalucía oriental, Aragón e Cataluña.

Segundo explicou o organismo nun comunicado, espérase forte ondada nas costas de Galicia durante a xornada, onde poderían producirse ondas de 5 a 6 metros de altura, con tendencia a diminuír nos próximos días.

Do mesmo xeito, prevense nevadas por encima de 900 metros con acumulacións de ata 15 centímetros a partir da tarde deste venres na zona do Sistema Central. Unha situación que perdurará ata o domingo. Igualmente, a neve afectará ao longo do venres e o sábado a outras zonas do centro peninsular, Andalucía oriental, Aragón e Cataluña.

Ante esta situación, Protección Civil aconsella non viaxar por estrada se non é necesario e, no caso de que o sexa, ir moi atento e ter especial coidado coas placas de xeo. "Infórmese da situación meteorolóxica e do estado das estradas, extreme as precaucións, revise o vehículo e atenda as recomendacións de Tráfico", apunta.

Do mesmo xeito, recomenda revisar os pneumáticos, anticongelante e freos e levar pneumáticos de inverno ou cadeas. Ademais, sinala que é útil levar roupa de abrigo e un teléfono móbil con batería de recambio e/ou cargador de automóbil.

Se se van a realizar excursións á montaña, o organismo considera conveniente informarse da predición meteorolóxica da zona e elixir o lugar en función da preparación física e do coñecemento que se teña da montaña. Do mesmo xeito, sinala que antes de iniciar a ruta téñase información da localización dos refuxios ou cabanas onde resgardarse en caso de descenso brusco de temperaturas, treboadas ou outras condicións meteorolóxicas adversas e levar teléfono móbil.

RECOMENDACIÓNS NA COSTA

No caso de encontrars na zona de Galicia, Protección civil aconsella afastarse das praias e doutros lugares baixos que poidan ser afectados polas elevadas mareas e ondadas que adoitan xerarse ante a intensidade de ventos fortes.

Pide tamén que non se poña en risco a vida por tentar captar imaxes espectaculares. "O mar adquire condicións extraordinarias nestas situacións e pode arrastrarlle, se se atopa nas súas proximidades", lembra.