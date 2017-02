A Consellería de Sanidade volveu a negar este venres que se producise unha "diminución" nos recursos e no persoal asignado ao ámbito da Saúde Mental na área de Santiago e acusou á oposición de facer unha "utilización política" da cuestión.

Así respondeu, a través dun comunicado, á iniciativa presentada polos grupos da oposición pedindo a comparecencia do conselleiro, Jesús Vázquez Almuíña, en relación á denuncia realizada o xoves polo Movemento da Saúde Mental de "recortes" na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo que, segundo apuntaron, derivaron nun suicidio e unha agresión.

Do mesmo xeito que o xoves indicaron desde a xerencia de Santiago, Sanidade reiterou que "non se produciu ningunha diminución nos recursos sanitarios no ámbito da Saúde Mental na área de Santiago" e, mesmo, que "se potenciou coa apertura de novos dispositivos", como a "unidade de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Xuvenil, única en Galicia".

En relación aos dous casos dos que fala a asociación, a consellería reiterou que "seguen en proceso xudicial" e que en ambos os casos "activáronse os protocolos indicados ante estas circunstancias", á vez que garantiu que os cocientes de persoal e os protocolos preventivos aplicados "eran os adecuados" para as patoloxías das pacientes.

Sobre a decisión da oposición no Parlamento de pedir a comparecencia de Almuíña, Sanidade considerouno unha "utilización política" dunha área "moi sensible" e acusou a estes partidos de "xogar cos sentimentos de pacientes e de profesionais do Sergas como medio e fin para obter unha cota de notoriedade mediática".

Este tipo de actitudes, criticaron desde Sanidade, "non contribúen á mellora do sistema sanitario público galego", senón que "prexudican á organización e aos seus profesionais".