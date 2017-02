Aumentan os mortos nas estradas galegas

Un total de 106 persoas faleceron nas estradas galegas en 2016, o que supón un aumento do 16% respecto ao ano anterior, segundo informou o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, con motivo da reunión da Comisión Autonómica de Tráfico e Seguridade Viaria.

Un dos autos involucrados nun accidente mortal na A6 en Aranga | Fonte: crtvg.es

Coa presenza da conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, tras a reunión, o delegado do Goberno en Galicia sinalou que tamén aumentaron os accidentes mortais, un total de 102, 14 máis que o ano anterior. Mentres, o 89% dos sinistros mortais ocorreron nas estradas convencionais fronte ao 75% da media nacional.

Da análise do 2016, conclúese tamén que nos accidentes os turismos implicados superaban os 13,3 anos de antigüidade de media e os 8,7 anos, no caso de camións. Estes últimos sufriron un descenso desde 2015 cando a idade media era de 11,11 anos. En motos, a media sitúase en 8,9 anos.

O balance da DGT sobre sinistralidade viaria en estradas de Galicia destaca o incremento de vítimas producidas en accidente de motocicleta ou ciclomotor despois de que 18 dos falecidos fosen nestes vehículos. O perfil das vítimas é o dun home de 57 anos que sempre usa casco e que emprega a motocicleta no seu tempo de lecer do fin de semana.

CAUSAS

Respecto ao tipo de accidentes, o balance sitúa a saída de vía como a principal causa de vítimas mortais en estradas (41), seguida das colisións en calquera variante (38 das vítimas), e o atropelo a peóns (17). Ademais, 18 dos falecidos non usaba o cinto de seguridade no momento do accidente.

Por outra banda, as distraccións supoñen o 36% dos sinistros, seguidos pola velocidade inadecuada á vía cun 27%. Sobre estas cifras, o delegado do Goberno explicou tamén que "o 20% das vítimas mortais non levaban cinto de seguridade".

CONCIENCIACIÓN

Mentres, Ethel Vázquez subliñou a vinculación entre distraccións e accidentes mortais, remarcando a vinculación do móbil con moitos destes casos. "É urxente colaborar todos e centrar o foco na concienciación", expuxo.

Na mesma liña, o delegado do Goberno lembrou as actuacións para mellorar a sinalización con sinais de alta luminosidade para evitar a circulación en vías de alta capacidade por dirección contraria.

Destes casos, prodúcense entre oito e dez cada mes, segundo expúxose ao termo da reunión. No entanto, segundo a DGT, só houbo dous casos intencionados.

Na reunión, apuntouse tamén ao aumento de peóns falecidos, pasando de 14 a 17. O perfil é o dunha persoa maior, de 70 anos de media, que se despraza en horas de pouca luminosidade e sen peza reflectora.