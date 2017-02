O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, afeou as palabras do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, pronunciadas o pasado mércores no Parlamento galego, onde criticou os atrasos nas obras do barrio de Vista Alegre e acusou o goberno local compostelán de ter a cidade "chea de fochancas".

"Usar as obras de Vista Alegre para contrapolas ao atraso na chegada do AVE é pouco serio", manifestou Noriega en alusión ás declaracións de Feijóo, nas que respondía a En Marea que non aceptaría "leccións de licitación de obra pública" de quen comparte ideoloxía cos alcaldes de Santiago e A Coruña tras as críticas do seu portavoz parlamentario, Luís Villares, polo novo atraso na finalización da ligazón do AVE co centro peninsular.

"Se está preocupado como veciño, como alcalde non teño ningún problema en explicarlle por que tivemos que chegar a unha terceira fase e alongar o período de obras de execución", sinalou o rexedor santiagués, para logo lembrar que os atrasos se deberon a que "a obra estivo mal deseñada polo goberno anterior", do PP.

Nunha comparecencia de prensa celebrada este venres tras a xunta de goberno local, Noriega informou que o Concello de Santiago alcanzou un acordo cos veciños do barrio de Vista Alegre para o "derrubo das terrazas interiores", algo "necesario" para executar as obras do barrio "na súa totalidade".

Tras agradecer aos veciños "a súa colaboración", puntualizou que este "modificado das obras" non repercutirá nos prazos de execución e finalización das mesmas.

REUNIÓN CON FEIJÓO

Así as cousas, Noriega engadiu que, a pesar de que son "cuestións de política local" e que "o presidente seguramente teña outros problemas", poderá "explicarlle a execución das obras" na reunión que manterán nas próximas semanas dentro da rolda de encontros que está a realizar Feijóo cos alcaldes das cidades galegas.

Neste sentido, asegurou que non hai data fixada para esta reunión aínda que, presumiblemente, celebrarase entre "finais" do presente mes de febreiro e "principios" de marzo.

Nela, Noriega cre que é preciso "xerar sinerxías" entre ambas as institucións para que se cumpran "os compromisos que a administración central ten coa capital do país", que son "preocupacións compartidas" entre Xunta e concello, como a conexión da zona norte da cidade, a ampliación da AP-9, a estación intermodal e a nova depuradora.