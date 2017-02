A Sociedade Americana de Radioloxía recoñeceu de novo varios traballos do Servizo de Radioloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, cuxo responsable é Roberto García Figueiras.

A Sociedade Americana de Radioloxía premia varios traballos da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago | Fonte: Sergas.

Segundo informa a Xerencia sanitaria compostelá, estes estudos seleccionados súmanse aos dez galardóns obtidos en edicións anteriores e supoñen, segundo engade, "un novo recoñecemento ao traballo na área do cancro" desenvolvo por este servizo punteiro no ámbito internacional na avaliación de distintos tumores.

En total, nesta edición concedéronse dous premios e seleccionouse un terceiro traballo para a súa publicación, segundo engade a Xerencia sanitaria compostelá. Así, xa son 13 os traballos deste servizo compostelán recoñecidos en todas as edicións do congreso.

O premiado con certificado de mérito e encabezado pola doutora Sandra Baleato, céntrase no uso das técnicas de imaxe funcional na patoloxía de páncreas e realizouse en colaboración co Servizo de Dixestivo do centro. Estas técnicas aplícanse diariamente no CHUS por ambos os servizos, segundo explican as mesmas fontes.

O outro traballo premiado versa sobre a utilidade dunha técnica funcional no bazo para o diagnóstico das patoloxías do mesmo, e foi realizado polo doutor Roberto García en colaboración co equipo do doutor Antonio Lúa de Xaén e o Clínica Maio dos Estados Unidos.

Os galardóns foron entregados no congreso de radioloxía considerado máis importante do mundo que se celebrou en Chicago e ao que asistiron uns 60.000 profesionais e no que se presentaron 4.000 traballos.