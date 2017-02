Ortiz di, tras unha denuncia de acoso, que a Guardia Civil investiga as condutas inapropiadas dos seus membros

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, asegurou este venres que a Guardia Civil, como institución, "persegue" e "investiga" as posibles condutas inapropiadas dos seus membros "de maneira xeral", e que, nos casos en que se demostren eses feitos, actúase "con toda contundencia".

Así o manifestou a preguntas dos xornalistas, tras manter o seu primeiro encontro institucional co alcalde de Vigo, Abel Caballero, ao que trasladou a súa vontade de cooperación, e de seguir traballando na redución dos índices de delincuencia.

A preguntas dos medios sobre o caso, feito público pola asociación Independentes da Guardia Civil (IGC), dunha axente que denunciou nun xulgado de Pontevedra ser vítima de acoso laboral por parte dun mando da Comandancia desta cidade, Ana Ortiz afirmou que descoñece dita denuncia.

Non entanto, precisou que o xefe da Comandancia, na primeira reunión de contacto mantida hai uns días, deulle a entender que "se hai unha conduta que non é propia do Corpo a van a perseguir, non por este caso concreto, senón de maneira xeral". "As condutas que non son as que teñen que ser van investigarse e logo actuar con toda contundencia", apostilou.

Por outra banda, e en relación á situación das forzas e corpos de seguridade na provincial, a subdelegada recoñeceu o déficit dalgúns persoais, especialmente na Policía Nacional, pero expresou a súa esperanza en que dita situación resólvase coa chegada dalgúns dos 6.500 axentes pendentes de incorporarse en toda España.

COMISARIO

Ademais da subdelegada do Goberno na provincia, tamén o novo comisario de Vigo, Manuel Teijeiro, mantivo este venres un primeiro encontro formal co rexedor olívico e, tras a reunión, explicou aos medios que está "favorablemente sorprendido" polo bo funcionamento e eficacia da Comisaría na cidade.

A preguntas dos xornalistas, referiuse ao déficit de persoal nesta Comisaría, que situou nun 11 por cento, "moito máis baixo que en todas as comisarías de Galicia", e confiou na chegada de máis efectivos proximamente.

Así mesmo, tras as denuncias dos sindicatos policiais sobre a eventual redución de recursos dedicados á expedición do DNI, Teijeiro aclarou que esa decisión aínda non está tomada. En todo caso, incidiu, a supresión do tres postos que funcionan pola tarde, dependerá da demanda.