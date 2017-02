Navantia entrega a Pemex o buque flotel construído nos estaleiros de Ferrol

A empresa naval pública Navantia e PMI, filial da mexicana Pemex, asinaron na xornada deste venres a entrega do buque flotel, de nome 'Orgullo Petroleiro', construído no estaleiro de Ferrol.

Os encargados de rubricar este acordo foron Fernando Lúa Canut, como presidente de PMI Holdings Norteamérica, e Esteban García Vilasánchez e Jorge López Novo por parte de Navantia.

Trátase dun dos últimos trámites entre ambas as sociedades e prodúcese tras realizar de maneira satisfactoria as probas de mar do buque. Estes ensaios certifican que todos os sistemas e equipamentos ten un funcionamento satisfactorio, ademais das tarefas de ampliación de peticións inicialmente non previstas no proxecto construtivo.

Segundo asegurou Navantia, a través dun comunicado, a construción deste barco flotel supuxo máis de 1 millón de horas de traballo, das cales 130.000 foron de enxeñaría, e supuxo a volta á construción civil na ría de Ferrol tras 12 anos sen presenza neste sector.

O buque ten capacidade para aloxar durante longos períodos de tempo a uns 700 traballadores e servirá par dar apoio ás plataformas petrolíferas, para o descanso do persoal que realiza o seu labor diario nas mesmas, ofrecendo tanto lugares de esparexemento, como auditorio ou sala de cinema, así como camarotes con diversas comodidades.

O buque de Pemex tamén está equipado cunha 'gangway' (pasarela telescópica) que facilita o paso de persoal de maneira directa desde o barco á propia plataforma. En canto ás súas medidas, supera lixeiramente os 131 metros de eslora, os 27 de manga e ten un peso morto de 7.000 toneladas.

CARGA DE TRABALLO ACTUAL

Nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol, tras a entrega deste buque, trabállase agora na construción dun Buque de Acción Marítima (BAM) para a Armada Española e varios bloques para os petroleiros, da categoría Suezmax, que se fabrican nos estaleiros da Baía de Cádiz. Ambas as obras execútanse nas instalacións da antiga Bazán.

Pola súa banda, en Fene, está a traballarse na construción de cinco subestructuras flotantes para a firma norueguesa Statoil e proximamente está previsto iniciar a construción dos 'jackets' para a empresa eléctrica española Ibredrola, coa materialización de 42 estruturas para o parque eólico mariño de East Anglia, ao que se sumarán outro catro jackets, contrato xa asinado, para Siemens Wind Power, todo iso en terreos da antiga Astano.