Gürtel.- O denunciante da trama, contento coa condena a Correa, Crespo y 'El Bigotes' por amañar Fitur

O denunciante da trama Gürtel e exconcelleiro do Concello de Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas, mostrouse contento coa sentenza condenatoria da peza relativa ás supostas irregularidades en contratacións da feira Fitur entre os anos 2005 e 2009 e destacou que está "moi satisfeito" porque o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana (TSJCV) recoñeceu a licitud das gravacións entregadas á Policía fai nove anos.

"Estou moi satisfeito de que os dous anos que pasei con moitas penurias gravando a esta xente e o nove anos que levo de desgustos continuos, de acusacións continuas deron o seu froito no sentido de que a Xustiza dixo que efectivamente José Luis Peñas todo o que dixo era verdade e aí está a sentenza", subliñou en declaracións a Europa Press.

Peñas destacou que co fallo que se coñeceu este venres quedou " reflectido a gravidade que ten a corrupción en Valencia, pero en España tamén". Así mesmo, destacou que se atopa contento porque se confirmou "" todo o que denunciou e as gravacións "foron declaradas válidas".

A sentenza do TSJCV afirma que estas gravacións non viola a intimidade dos interlocutores porque non se difundiu nada relativo ao ámbito persoal ou familiar. Así mesmo, sinala que estas persoas emiten dunha "maneira libre e espontánea" as opinións sabendo de antemán que "se desposúe das súas intimidades e transmítellas, máis ou menos confiadamente, aos que lle escoitan, os cales poderán usar o seu contido sen incorrer en ningún reproche xurídico".

Ademais, fai fincapé en que o propio denunciantes grávase a si mesmo nestas conversacións. Neste sentido, o denunciante salientou que a resolución lle da a razón: "Non lle puxen unha pistola a ninguén para falar, non obriguei a ninguén a falar, nin sequera inflúo na conversación, non digo: 'imos falar mozos dos paraísos fiscais'. O único que fago é o meu dereito constitucional e gravar a miña vida, as miñas conversacións", dixo.

UN "BO SERVIZO" A ESPAÑA

De feito, Peñas salientou que ao denunciar as actividades ilícitas encabezadas por Correa fixo "un bo servizo" a España, aínda que nunca se lle recoñeceu "nin quere" que se faga de "ningunha maneira". "Maior recoñecemento deste tipo non o vai a haber", dixo en alusión á sentenza.

Peñas confiou en que esta sentenza marcará o "rumbo" no resto de pezas da trama Gürtel que quedan por xulgar. Desde o pasado 4 de outubro está a celebrarse na sede da Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) a relativa aos primeiros anos de actividades da rede e en marzo comeza a vista oral de tres pezas sobre os delitos electorais labores nas campañas de 2007 e 2008.

O TSJCV condenou a Correa e Crespo a 13 anos de prisión, mentres que ao responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', a 12 anos e tres meses de cárcere. Outra das condenadas foi a exconselleira 'popular' de Turismo e expresidenta das Cortes Valencianas Milagrosa Martínez, á que se lle impoñen unha pena de nove anos.

Aínda que Peñas salientou que non se alegra dos "anos de cárcere para ninguén", destacou que respecta as condenas impostas porque "cada cal se compromete e ponse na situación na que está debido aos seus actos".