"Manipulación", "información privilexiada" e "indebidas ganancias" son algúns dos conceptos máis repetidos na sentenza da peza de Fitur, dentro do caso Gürtel, que se deu a coñecer este venres e pola que hai 11 persoas condenadas a prisión, entre elas, a exconselleira de Turismo Milagrosa Martínez e os xefes da trama Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo e Cándido Ferrero.

A resolución, de preto de 600 páxinas, explica a maneira en que as empresas do Grupo Correa aproveitaron as súas influencias con persoas vinculadas co PP para gañarse a súa confianza e ser adxudicatarias das edicións de Fitur de entre os anos 2005 e 2009. Con iso produciuse un enriquecemento inxusto e unha malversación de fondos públicos.

Nos argumentos que utiliza o Tribunal Superior de Xustiza da Comunitat Valenciana (TSJCV) para xustificar a existencia da trama, recorre en numerosas ocasións a varios conceptos e expresións tales como "manipulación --de concursos--, información privilexiada --por parte do Grupo Correa-- e indebidas ganancias --para a trama--".

Outras das palabras crave ás que alude o tribunal son organización estrutura e xerárquica; sobrecustos; duplicidades --de facturas e conceptos--; adxudicación irregular --de edicións de Fitur--; armazón de sociedades, feiras a medida, procedemento viciado, posición de vantaxe, extras, enriquecerse, influencia e pervertir.