Máis de 20 marcas de coches ofrecerán promocións o fin de semana no Salón do Automóbil en Área Central en Santiago

Área Central acollerá este sábado e o domingo en Santiago de Compostela o seu 'Salón do Automóbil', unha ocasión na que máis de vinte marcas de coches encherán os corredores do centro comercial con promocións especiais para os interesados en adquirir os seus últimos modelos.

Segundo informa a organización, son dúas xornadas nas que diversas firmas do sector acoden a Área Central con coches novos de todas as gamas e para as que os concesionarios participantes prepararon "importantes descontos para as persoas que queiran cambiar de coche", segundo engade.

Utilitarios, berlinas, familiares, todocaminos, coches comerciais e outros estarán presentes este fin de semana para ofrecer aos asistentes velos e coñecer as súas prestacións.

Os organizadores explican que haberá comerciais a disposición dos interesados para darlles información e comentarlles os descontos dos que se poden beneficiar por comprar o coche neste 'Salón do Automóbil'.