Galicia suprimiu 58 entidades desde 2010, segundo o informe de Facenda

Galicia reduciu en 58 o número de entes desde o 1 de xullo de 2010 (data considerada para o inicio do cómputo dos procesos de ordenación), segundo o informe sobre reordenación do sector público autonómico que publica este venres o Ministerio de Facenda e Función Pública, correspondente á situación a 1 de xullo de 2016.

O estudo recolle que o compromiso inicial da comunidade galega era de 38 entes, polo que a porcentaxe de execución a 1 de xullo ascende ao 153%.

A continuación, o informe sinala que a redución comprometida global ascendeu a 63, polo que o grao de execución rebáixase ao 92,06%.

A redución efectiva, neste caso, a 1 de xullo de 2016 alcanza a 55 entes. Tres son os procesos en curso en estadios moi próximos á extinción e 58 é a redución efectiva incluídos os procesos en curso.

CONXUNTO CC.AA.

En conxunto, as comunidades autónomas han reducido o seu sector público en 854 entidades desde o 1 de xullo de 2010, o que supón 41 entidades máis que as computadas a 1 de xaneiro de 2016.

Desas 854 entidades, 187 cesaron nas súas actividades, extinguíronse con posterioridade a ese 1 de xullo de 2016 ou están en fase moi próxima á extinción. Devandito informe, que analiza o grao de avance alcanzado polas autonomías nos procesos de reordenación, responde os compromisos adquiridos no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF), a cuxo pleno veñen elevando periodicamente os seus resultados.

Tendo en conta que os compromisos iniciais de redución de entes eran 508, a cifra alcanzada xa representa un 168% de execución sobre os compromisos iniciais. Tamén supera ao anterior informe correspondente á situación efectiva a 1 de xaneiro de 2016, cun grao de execución do 160%.

A redución inicial prevista de 508 entidades, viuse incrementada ata o anterior informe (1 de xaneiro de 2016) a 906 entidades. O aumento de compromisos de redución de entes segue crecendo, e no informe que hoxe se publica, os compromisos autonómicos elévanse xa a 927. É dicir, o obxectivo xa se viu ampliado en 419 entidades respecto dos compromisos iniciais e en 21 entidades máis sobre as previstas no anterior informe.

Estas novas medidas supoñen elevar os compromisos iniciais de redución do sector público autonómico, pasando dun 20,89% a un 38,12%.