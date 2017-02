O alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistiu este venres en que o acto que se celebrará este fin de semana non Pavillón da ONCE en Madrid reunirá a "centos" de alcaldes e alcaldesas socialistas, así como presidentes de deputacións de toda España, aínda que precisou que non pretende facer unha "demostración de forza".

Nunha rolda de prensa, e preguntado respecto diso polos xornalistas, o rexedor olívico repetiu que se trata dun encontro para falar de "municipalismo, de financiamento municipal, atención aos cidadáns..." e unha oportunidade para que vos alcaldes escóitense entre eles, fáganse escoitar polo Goberno, e tamén para escoitar a Susana Díaz, "que ten moitas cousas moi importantes que dicir que ou ámbito do PSOE".

Caballero, quen rexeitou pronunciarse sobre se este acto servirá para que a presidenta andaluza anuncie a súa candidatura ás primarias, volveu a expresar ou seu apoio a Díaz: "Xa lle pedín que optase a secretaria xeral hai dous anos e medio (...) axiña que se abra ou prazo volvereillo a pedir, creo que é a mellor candidata que temos non PSOE e é fantástica".

Nesa liña, lembrou que Susana Díaz "gañou unhas eleccións nun momento difícil" e proclamou que quere, para ou PSOE, "proxectos gañadores" como ou modelo que o mesmo implantou en Vigo (onde arrasou nas últimas municipais e goberna cunha maioría absoluta de 17 concelleiros dúas 27 posibles).

"COINCIDENCIA"

Sobre a elección da data para celebrar este acto, e sobre ou feito de que coincida cos congresos de PP e Podemos, Abel Caballero precisou que a data é "casual". "Elixina eu, quería facelo cando empezase a negociación do financiamento local", asegurou, e engadiu: "foi unha coincidencia, non se se afortunada ou desafortunada".

Tamén precisou que ou lugar de encontro será Madrid porque ofrece mellores posibilidades para quen se despracen e "da máis facilidades". "Se non, faríao en Vigo, pero vendo que a cousa desbordaríase...", apuntou, e precisou que a súa convocatoria se dirixiu a alcaldes, aínda que se vai alguén máis (como cargos orgánicos do partido) "será benvido".

Finalmente, e sobre as palabras de Pedro Sánchez sinalando que se retiraría se non gaña as primarias, Abel Caballero eludiu facer comentarios. Non entanto, recoñeceu que, unha vez que o exsecretario xeral presentou a súa candidatura ás primarias "xa non é tempo daquel desexo", que o propio Caballero expresou, de que tivese un lugar destacado non PSOE porque Sánchez "está a optar".