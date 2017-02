O PP galego estará representado no congreso estatal que a formación popular celebra este fin de semana en Madrid por "unha potente delegación", encabezada polo seu líder, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e conformada por 320 compromisarios e os dirixentes invitados.

Fontes do partido consultadas por Europa Press destacaron que, ligado ao número de militantes e aos resultados electorais, a galega é unha das delegacións "máis potentes do congreso". Ademais, salientaron que o candidato, Mariano Rajoy, tamén é galego.

Non en balde, incidiron en que Feijóo é redactor dunha dos relatorios a debate no conclave --a económica e territorial-- nun escenario de arranque da "recuperación", no que o financiamento autonómico está no foco do debate e tamén as reivindicacións soberanistas de Cataluña.

En canto ao peso que aspira a manter o PPdeG na lista da que se rodee Mariano Rajoy, afirmaron que desde Galicia se lle deixa "as mans libres" e confíase en que "acerte" coa dirección que elixa. "Ata agora, os resultados aválanlle", salientaron as fontes consultadas por Europa Press.

De feito, contrapuxeron o que será --defenden-- o congreso de "as ideas", o popular, coa outra cita orgánica que se celebrará en Madrid, a de "as persoas", en relación ao proceso de Vistalegre II.

GAIVOTA Ou CHARRÁN?

En canto ao debate sobre o tipo de ave mariña que representa o logo do PP --gaivota ou charrán--, que se avivou nos días previos ao conclave, Feijóo pronunciouse leste mesmo venres, minimizando a cuestión.

"Non imos discutir o que quería pintar o autor; o importante é o que pense a xente, iso é o fundamental. En Galicia hai aves no mar e estamos moi agradecidos de que unha ave de Galicia forme parte do logotipo do PP", concluíu.