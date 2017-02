En Marea reclamará no Parlamento información sobre o proxecto de construción da A57 en Pontevedra

En Marea comprometeuse coa Plataforma Salvemos A Fracha a solicitar información no Parlamento sobre o proxecto de construción da A57 que iniciou as súas obras no Concello de Pontevedra ao asegurar que existen estudos e propostas que falan dunha "vía de alta capacidade que percorrería o Eixo Atlántico, paralela á AP-9".

O colectivo mantivo unha reunión co portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, o viceportavoz Antón Sánchez e o deputado Marcos Cal, para coñecer de primeira man a situación e a información dos veciños.

Segundo denunciou o deputado Marcos Cal se se confirma a intención de Fomento de levar a cabo esta infraestrutura estar a falar dunha "obra ruinosa" desde o económico e o ambiental que "non se pode consentir".

"O Eixo Atlántico xa ten unha vía de alta capacidade, que é a AP9, por tanto, o que hai que facer é pola ao servizo dos intereses da xente e non construír unha autovía paralela que, en última instancia, provocaría o rescate da AP9 pola caída do tráfico como xa ocorreu noutras estradas", manifestou.

Por todo iso, o grupo parlamentario levará ao Parlamento o debate sobre a idoneidade de facer en Galicia outra vía de alta capacidade xa que ven esta obra "inxustificable" en termos de defensa da mobilidade segura e sustentable e da racionalidade no gasto.