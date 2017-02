O proxecto 'Aulas sen paredes' propón novas estratexias para innovar no ensino e na aprendizaxe de linguas

O novo proxecto 'Aulas sen paredes', un estudo teórico-práctico derivado da tese de doutoramento da súa autora, Rosalía Fernández Rial; propón novas estratexias pedagóxicas para as aulas de lingua a través de ferramentas innovadoras no ensino e na aprendizaxe lingüística como a expresión dramática e teatral.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, acompañou este venres á autora no acto de presentación celebrado no IES Arcebispo Xelmírez I, no que asegurou que o seu departamento aposta por este proxecto "innovador, asentado en fortes bases teóricas e na práctica docente máis comprometida", que "servirá de apoio a todos os profesores que buscan novos camiños polos que asegurar a motivación do alumnado".

'Aulas sen paredes' achega unha nova metodoloxía didáctica para a aprendizaxe de linguas no ensino secundario, articulada nun libro-DVD. En concreto, trátase dun estudo teórico-práctico derivado da tese de doutoramento da profesora e escritora Rosalía Fernández Rial, que aborda o uso da expresión dramática e teatral como ferramentas pedagóxicas para as aulas de linguas.