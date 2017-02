Persoal de Inditex concéntrase en Vigo para esixir que na provincia se apliquen os acordos laborais da Coruña

Traballadores de Inditex, convocados polos sindicatos CIG, CC.OO. e UXT, concentráronse este venres en Vigo para reclamar que o grupo empresarial aplique na provincia de Pontevedra os acordos laborais asinados na Coruña, e que supoñen certas melloras respecto dos convenios provinciais.

Tal e como comunicou a Europa Press a secretaria de Servizos da CIG en Vigo, Tránsito Fernández, aínda que nos distintos centros da multinacional téxtil aplícanse os convenios colectivos provinciais, na Coruña os sindicatos e a empresa chegaron a acordos "moi bos" á marxe do convenio.

Entre estes inclúese un plus de 70 euros, aumentos de xornada a xornada completa --xa que "a maioría están a tempo parcial"--, e cuestións relativas á conciliación, como excedencias. Tras implantar estes acordos na Coruña, os sindicatos pediron "en repetidas ocasións" que se fixesen extensibles ao resto de Galicia, pero ata agora dixéronlles " que non".

"Din que non porque senón vanos a querer o resto de provincias", aseverou Fernández, que insistiu en que "non ten sentido non trasladalo a Pontevedra, e que a poquísimos quilómetros haxa unhas condicións e aquí outras". Así as cousas, ante a negativa dada pola directiva de todas as cadeas de Inditex, os sindicatos decidiron convocar concentracións.

A primeira é a que tivo lugar na tarde deste venres ante o Museo Marco de Vigo, cidade elixida porque "é onde se concentra o maior número de traballadores de toda a provincia", aínda que Fernández avanzou que se proximamente non se convoca unha reunión nin se abren as mesas de negociación coa empresa, mobilizaranse noutras cidades, como Pontevedra.