Grave unha muller tras un posible caso de violencia machista

Unha muller, con signos de aforcamento no pescozo, foi hospitalizada ferida grave tras ser atopada na súa vivenda debido ás lesións que, segundo se desprende das investigacións realizadas, foron provocadas polo seu marido.

Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo | Fonte: vigoalminuto.com

O home, tal e como confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, suicidouse posteriormente. O varón apareceu no domicilio, no lugar de Soutelo, aforcado e coas mans atadas, ao respeto do que se está a investigar se el mesmo as atou, segundo fontes da investigación.

Do caso fíxose cargo o Xulgado número 3 do Porriño en funcións de garda. Segundo as mesmas fontes xudiciais, non constan denuncias previas por malos tratos por parte da muller.

ATOPOUNOS UN FAMILIAR

Segundo informaron a Europa Press fontes da investigación, un familiar de ambos atopounos na vivenda a última hora da mañá deste venres e alertou á Garda Civil.

A dotación que acudiu ao lugar dos feitos atopouse a muller, H.L.M., con feridas graves, e o home sexagenario, P.F.M, aforcado.

A muller, aínda que estaba consciente, presentaba signos de aforcamento no pescozo e un golpe na cabeza, polo que foi traslada en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro.

As mesmas fontes confirmaron que se investiga se se trata dun novo caso de violencia machista e que o home se suicidou tras crer que acabara coa súa vida.