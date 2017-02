A muller do alcalde de Boborás non ve a letra do seu marido no documento polo que se lle achaca falsidade documental

A muller do alcalde de Boborás (Ourense), Cipriano Caamaño, negou este venres que a firma que aparece nun documento que data dez anos antes da súa construción a vivenda que a parella comparte na Almuzara sexa a do seu marido, e insistiu en que "nunca" achegou ese documento a catastro nin o viu antes da investigación xudicial.

M.C.C. estaba chamada a declarar no Xulgado de Instrución Número 1 do Carballiño (Ourense) como investigada no proceso aberto contra o alcalde de Boborás por un suposto delito de falsidade documental, tráfico de influencias e delito contra a ordenación do territorio, en relación á legalización dunha vivenda da súa propiedade no núcleo da Almuzara.

Fontes da acusación particular que exerce MoveBoborás explicaron que M.C.C. sinalou que, cando iniciou as obras da vivenda (2008), non solicitou licenza de construción por considerar que non facía falta porque estaba a construír "un refuxio", aínda que a obra construída é unha vivenda de tres plantas e 155 metros cadrados de superficie.

A investigada insistiu en que "non lle deu importancia" a esta licenza ao pensar que podía arranxalo en calquera momento e xustificou o atraso en legalizar a obra "por demora do arquitecto".

Tamén asegurou que "non tiña nin idea" de que presentara a súa legalización un día antes da entrada en vigor da PXOM.

Respecto ao certificado con data de marzo de 2010, supostamente emitido e certificado polo alcalde, no que se fai constar que a vivenda estaba terminada desde 1999, confirmou que "nunca" achegou ese documento a catastro nin o viu "con anterioridade" ás dilixencias xudiciais.

Tamén asegurou que a letra e a firma que aparecen neste documento non son do seu marido e que ambos tiveron coñecemento deste documento por mor da investigación xudicial.

PROBAS CALIGRÁFICAS

O Xulgado realizou unhas probas caligráficas que foron remitidas á Coruña, para confirmar a autoría desta firma, aínda que fontes da acusación particular sinalan que o seu resultado "podería demorarse aínda un ano".

M.C.C. chegou a declarar acompañada por cinco do sete concelleiros populares de Boborás, fóra do seu esposo Cipriano Caamaño e do segundo tenente de alcalde. Á súa saída, negouse a facer declaracións aos medios.

A PXOM, REALIZADO POR UNHA EMPRESA EXTERNA

Tamén declarou L.P.J. o redactor xefe do Plan de Ordenación Municipal (PXOM), que aínda que recoñeceu a súa firma nos documentos relativos ao plan, sinalou ao xuíz que deste traballo encargouse unha empresa externa ao Concello: Hábitat 6 S.L.

O home explicou que asinou a documentación do PXOM para Boborás, pero que iso non significa que sexa o responsable do equipo, senón que o fixo para evitar que tivesen que asinar todas as persoas que interviñeron neste traballo.

Na súa declaración insistiu en que non sabe quen foi o responsable da aparición nos planos dunha vivenda que non existía, pero que segundo a acusación particular empregouse para xustificar a inclusión da vivenda de Cipriano Caamaño nun núcleo rural tradicional a pesar de atoparse inicialmente en terreo industrial.

AUSENCIA DE FISCALÍA

O avogado de MoveBoborás, Fernando Nieto, lamentou que a Fiscalía non acudise ás declaracións de M.C.C. e L.P.J. como investigados, aínda que non se mostrou sorprendido.

Neste sentido, sinalou que "moitos cren que en Ourense a Fiscalía está casualmente moi ocupada cando levan os asuntos dos alcaldes do PP" e que "no Carballiño a sombra de Baltar é moi alongada".

O CASO

A declaración da esposa do alcalde de Boborás produciuse por mor da ampliación da querela presentada por MoveBoborás en decembro do pasado ano e admitida a trámite en xaneiro de 2017 por mor da suposta falsificación da documentación urbanística relativa a unha parcela na Almuzara, onde se certificou a existencia en 1999 dunha vivenda que foi construída 10 anos despois.

Na causa xa declarou no seu día como imputado Caamaño, quen defendeu no seu día ter "a conciencia tranquila" e atribuíu a falsidade en documento público enunciada a "un erro" do técnico municipal de urbanismo que escribiu unha certificación a catastro sobre a vivenda do rexedor.

No seu día, durante a súa declaración, o rexedor afirmou que a data de 1999 está posta por un erro do técnico de urbanismo que escribiu o documento a man e atribuíu a súa firma ao pé do documento a unha "falsificación por alguén".