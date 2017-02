A introdución en Galicia de pataca procedente de Canarias "de forma irregular" é unha das hipóteses que considera o Ministerio de Agricultura como orixe da entrada da praga da couza guatemalteca ('Tecia solanivora') na Comunidade.

Segundo explicaron fontes do Ministerio de Agricultura a Europa Press, no marco das investigacións que se realizaron sobre a entrada da couza guatemalteca en Galicia, unha das hipóteses é que chegase procedente de Canarias, o primeiro lugar afectado en España --presente desde 1999--. Pero "non foi a través dunha operación comercial", xa que desde a comunidade insular "non se permite enviar pataca á península pola existencia da praga".

Por iso, "cabe a posibilidade de que algún particular trouxese (a Galicia) unha pequena cantidade de maneira irregular para uso propio". Con todo, "é importante sinalar que se trata dunha hipótese e non dun feito comprobado".

A primeira vez que se detectou a couza guatemalteca en Galicia foi en 2015 nos concellos coruñeses de Neda, Ferrol e Narón. Ata a data estendeuse a un total de 31 municipios en Ferrolterra e a Mariña Lucense, en colleitas de autoconsumo.

PREVISIÓNS PARA GALICIA

Sobre as previsións de como pode afectar a praga da pataca en próximos meses a Galicia, o Ministerio de Agricultura subliña que "dependerá da concienciación dos produtores e da correcta aplicación das medidas oficiais establecidas".

Respecto das posibilidades de que a couza guatemalteca alcance as principais zonas produtoras de pataca de Galicia, en Bergantiños e A Limia, Agricultura sostén que "se o sector actúa correctamente e aplícanse todas as medidas establecidas e que se establecerán proximamente, debe ser posible controlar a praga para que non continúe a súa extensión e se inicie un proceso de erradicación".

"Hai que ter en conta que esta praga só afecta á pataca, polo que se non hai patacas nas que reproducirse, a praga desaparece", deixa claro.

PAPEL DE ALMACENISTAS

No tocante ao papel que xogan os almacenistas na erradicación da couza, Agricultura lembra que "nos almacéns pódese propagar esta praga se entran patacas infectadas e entran en contacto con outras sas".

"Por iso, é importante que os almacéns non adquiran patacas de zonas infectadas, e, en caso de detectalas, proceder á súa destrución e desinfectar en profundidade as súas instalacións", indican a Europa Press fontes do Ministerio.

O DECRETO, "DE URXENCIA", ESTARÁ LISTO "EN PRÓXIMAS SEMANAS"

Así mesmo, o Ministerio de Agricultura sinala que o decreto polo que se prohibirán as plantacións en zonas afectadas e coordinaranse as actuacións a nivel estatal "atópase nestes momentos en período de consulta".

Este decreto "estase a xestionar con tramitación de urxencia". "Esperamos, por tanto, que estea listo nestas próximas semanas". De tal forma, finalizada a súa tramitación, será aprobado en Consello de Ministros e "entrará en vigor de maneira inmediata".

MEDIDAS A TOMAR PARA ERRADICAR A PRAGA

O Ministerio informa de que as medidas para erradicar a praga pasan por "evitar o movemento de pataca infectada, evitar a sementeira con pataca infectada; e nas zonas onde se detecte a couza, non sementar pataca".

A isto súmase "unha forte vixilancia para detectar de maneira rápida a presenza de couza en novas zonas que permita controlar a súa dispersión".

Finalmente, o Ministerio defende que "desde o primeiro momento en que se detectou a praga tomáronse medidas nas zonas afectadas", e "desde entón estase aplicando un plan de continxencia do que dispoñen tanto comunidades autónomas como produtores".