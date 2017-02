Denuncian á Xerencia do CHUS ante a Fiscalía pola morte dunha muller no corredor de urxencias

O sindicato CESM-OMEGA denunciou á Xerencia de Xestión Integrada de Santiago ante a Fiscalía despois de que unha muller falecese o pasado mércores día 8 no corredor de urxencias do Hospital Clínico.

Doentes ingresados no SERGAS, aparcados en corredores | Fonte: CIG.

CESM-OMEGA asegura que debido á falta de espazos libres nos "boxes", a muller foi situada na cola, no corredor de entrada xunto con outros 12 pacientes que esperaban a súa quenda para ser atendidos. Segundo critica o sindicato, a paciente faleceu no corredor cando xa levaba máis dunha hora esperando a que queda dispoñible un espazo onde puidese ser avaliada polos facultativos.

"Esta situación desafortunadamente non é nova pois xa hai antecedentes con resultados similares ao actual, en polo menos outras dúas ocasións", asegurou CESM-OMEGA, que lembra que xa remitiu "innumerables escritos" á Xerencia e á Consellería de Sanidade denunciado esta situación.

Ademais, sinalou que hai tres requirimentos de inspección de traballo á xerencia, o último do 2016, nos que se deixa "ben claro" que as vías de tránsito ou evacuación "teñen que estar libres de obstáculos e non poden servir para situar aos pacientes".