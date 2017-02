Morren dúas persoas nun accidente de tráfico en Porto do Son (A Coruña)

Un home e unha muller faleceron na tarde deste venres ao chocar catro turismos e un camión que transportaba bombonas de butano pola AC-550, en Porto do Son, na Coruña.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, xunto ás vítimas, que ían no mesmo vehículo, viaxaba outra muller que resultou ferida e foi trasladada por Urxencias médicas ao Hospital do Barbanza. Pola súa banda, o condutor do camión foi atendido polos servizos sanitarios nunha ambulancia.

Tras recibir o aviso dun particular, o CAE 112 Galicia mobilizou ao helicóptero medicalizado con base en Santiago, que se desprazou ao lugar.

Tamén foron mobilizados os Bombeiros de Ribeira e de Boiro, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e o servizo de mantemento da estrada. A empresa do camión tamén foi informada do ocorrido.