A ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, defendeu o "grandísimo traballo" de María Dores de Cospedal como secretaria xeral do PP, que ao seu xuízo, foi "imprescindible" nos últimos anos, aínda que non opinou sobre se debe continuar ou non no cargo agora que tamén é ministra de Defensa.

"A mostra é este Congreso", dixo Tejerina ao chegar ao XVIII Congreso do PP en Madrid, ante a pregunta dos medios de comunicación sobre un dos asuntos que se resolverán neste conclave, se Mariano Rajoy mantén a Cospedal como o seu 'número dous' no PP.

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volveu a deixar en mans de Rajoy este asunto, lembrando que a decisión é responsabilidade exclusiva do presidente do partido. "Non é un problema de fe", respondeu preguntado se a el gustaríalle que se crease a figura do coordinador para apoiar á secretaria xeral no día a día do PP. "É ao presidente ao que lle corresponde. Deixemos que faga o seu equipo", insistiu sobre a continuidade de Cospedal.

Feijóo asegurou que o PP de Galicia achega ao Congreso que comeza hoxe os seus máis de 300 compromisarios pero tamén "estabilidade na política e nas institucións", en referencia a que é o único presidente autonómico do PP que goberna con maioría absoluta. "Galicia achega estabilidade política porque a ten", agregou.

"UNHA BOA OPCIÓN"

Outro dirixente 'popular' que opinou sobre a continuidade de Cospedal foi o coordinador do PP catalán, Xavier García Albiol. Tamén para el María Dores de Cospedal fixo "un gran traballo" e se debe seguir ou non é unha decisión que de Rajoy de acordo coa tamén ministra. "Se ven que é compatible, paréceme unha moi boa opción", dixo.

Albiol foi preguntado tamén pola primeira sentenza sobre o 'caso Gürtel' coñecida este venres, ao arranque precisamente deste Congreso Nacional do PP. Ao seu xuízo, é algo "que se ten que asumir" e da por resolto un asunto con "persoas que abusaron" e coas que o seu partido, dixo, non ten agora nada que ver.