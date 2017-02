O 061 defende o concurso de ambulancias e esgrime que o TSXG o ratifica nunha resolución recente

A Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 defendeu este venres, fronte ás críticas vertidas pola CIG, o concurso do servizo de transporte sanitario urxente iniciado no ano 2014 e que está baixo investigación xudicial, cun técnico investigado.

Fontes do 061 trasladaron a Europa Press que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de "ratificar" nunha resolución recente a concesión do concurso. Fíxoo en resposta a un recurso contencioso administrativo polo lote correspondente á zona de Santiago, que estaba pendente.

A entidade pública tamén recalca que, a día de hoxe, as resolucións a 11 recursos presentados ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contratuales (TACRC) de Madrid --en relación coa contratación do servizo de transporte-- foron "favorables" á Fundación.

Pola súa banda, a CIG espera que se "depuren responsabilidades" e "caian as cabezas pensantes" no caso do concurso de ambulancias do 061 investigado. Ademais, o sindicato nacionalista xa avanzou que, no momento en que haxa auto de imputación formal --se así sucede--, se personarán como acusación popular no proceso xudicial.

En rolda de prensa este venres, o secretario comarcal de CIG para o Transporte, Ernesto López Rey, lembrou que antes de que se coñecese a investigación xudicial, e a cuxo contido tivo acceso Europa Press, o sindicato xa advertira sobre as sospeitas de "irregularidades" na adxudicación do concurso.