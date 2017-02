O Goberno regula a concesión dunha axuda excepcional de 14,6 millóns para o sector de vacún de leite

O Consello de Ministros aprobou este venres, a proposta do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, un real decreto que regulará unha axuda excepcional de adaptación, destinada a compensar as dificultades económicas que afrontan os gandeiros de vacún de leite, como consecuencia do desequilibrio do mercado mundial no sector dos lácteos.

En concreto, esta axuda forma parte do último paquete de medidas postas en marcha pola Comisión Europea en xullo de 2016, á cal se destinaron un total de 350 millóns de euros para o conxunto da UE dos que corresponderon a España algo máis de 14,6 millóns de euros.

En España articulouse a axuda en dúas medidas independentes entre si que poden ser complementarias para os beneficiarios que cumpran todos os requisitos de ambas. Desta forma, dividíronse os fondos, asignando o 80% do total á dirixida á contención da produción (11,7 millóns de euros) e o 20% ao apoio a proxectos de cooperación (2,9 millóns de euros) no sector.

Para acceder á primeira medida, as explotacións non deben aumentar o seu censo de vacas leiteiras entre 2015 e 2016. Exceptúanse do devandito requisito aquelas explotacións cuxo número de animais sexa igual ou inferior a 75, e aquelas localizadas en zonas de montaña ou insulares.

Para ser beneficiarios desta axuda, os produtores comprométense a non incrementar, durante 2017, o censo de vacas leiteiras respecto de 2016. A axuda concederase por animal elegible, ata un máximo de 75 animais por cada beneficiario.

Respecto da segunda medida, esta ten en conta o esforzo dos produtores no obxectivo de mellorar a organización do sector e reforzar a posición do produtor na cadea de valor, mediante a súa integración nunha organización de produtores do 'paquete lácteo' ou nunha entidade asociativa prioritaria. Para ser beneficiarios deberán ademais manterse integrados na correspondente organización durante este ano.