Tribunais.- Absolto un veciño de Coristanco do delito de abuso sexual sobre unha menor que cría ser a súa filla

A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña absolveu a un veciño de Coristanco do delito de abuso sexual sobre unha menor que cría ser a súa filla no momento dos feitos, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). O tribunal entende que os feitos non quedaron demostrados de maneira irrefutable.

No xuízo, o home vinculou cunha vinganza a denuncia, sobre uns feitos que, segundo a Fiscalía, ocorreron en 2013. En concreto, sostivo que a menor o fixo pola súa negativa a que chamase ou vise a un mozo co que ela mantiña relación nese momento.

Pola súa banda, a moza, que na actualidade é maior de idade, asegurou que non lle gardaba rancor e que o que quere é "esquecer" o sucedido.

Segundo o Ministerio Público, a nai da menor, que convivía coa súa exmarido e outro fillo noutra vivenda e, en ocasións, tamén co irmán do procesado --co que agora está casada e ten outro fillo-- fixo crer á moza que o procesado era o seu pai biolóxico".

ARGUMENTOS DO TRIBUNAL

O escrito de cualificación recollía tamén que entre nai e filla había unha mala relación, o que motivou que, en 2013, a menor pasase un tempo en casa do procesado onde, supostamente, cometéronse os abusos.

No fallo, sostense, con todo, que non se pode chegar ao convencemento "sobre a realidade da perversa conduta sexual que se atribúe nunha concreta ocasión ao procesado, ao abusar da menor, cando durmía, penetrándoa vaginalmente". Para iso, baséase nas probas realizadas e nas manifestacións da vítima.