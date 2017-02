Parella viguesa acampa ante o Concello para denunciar o seu inminente desafiuzamento e Caballero di que están atendidos

Unha moza parella de Vigo, Thais e Fernando, iniciaron este venres unha acampada reivindicativa fronte ao Concello, para urxir axuda e evitar o seu inminente desafiuzamento, mentres que o goberno local insistiu en que os dous están a ser "atendidos" polos servizos sociais municipais.

A parella, pais de tres fillos menores e esperando ao cuarto (Thais está embarazada de máis de 8 meses), acaba de recibir a notificación do seu desafiuzamento previsto para o próximo 23 de febreiro, e lamentaron que todas as súas xestións para tramitar axudas seguen sen resposta, tanto do Concello como da Xunta.

Segundo explicaron, os seus únicos ingresos son 420 euros mensuais dunha axuda que percibe Thais e que "se acaba o mes que vén". Ademais, segundo subliñaron, a débeda coa súa caseira é o aluguer de tres meses, algo máis de 1.300 euros.

Pola súa banda, preguntado acerca deste caso, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, reiterou as explicacións que xa dera a concelleira de Benestar Social, Isaura Abelairas: "Están a ser atendidos polos servizos sociais. Esta semana reuníronse varias veces cos xefes de área e de servizo, e coa propia concelleira, e xa pedimos o adiamento da sentenza de desafiuzamento".

Segundo o alcalde, os servizos municipais están a xestionar as axudas correspondentes para evitar que se vexan na rúa, aínda que criticou que esas persoas estean "asesoradas" e, en certo xeito, condicionadas. "Se escarban un pouco, verán que hai un partido político", sinalou.