A Conferencia de Cidades do Arco Atlántico reivindica á UE máis financiamento para rehabilitación urbana e cohesión

O presidente da Conferencia de Cidades do Arco Atlántico, o alcalde de Viana de Castelo, José María da Cunha Costa, reivindicou á Unión Europea máis financiamento para rehabilitación urbana e cohesión social, no marco do encontro organizado na Coruña en colaboración co Consistorio e o Comité de Rexións da Unión Europea.

Pola súa banda, o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, apuntou, como fixo na inauguración deste encontro, á necesidade de avanzar cara á cooperación entre as cidades atlánticas.

Tamén reclamou que desde Europa se faciliten "políticas de cohesión", á vez que avanzou a intención destas localidades de pedir unha revisión da Axenda Urbana Europea para atender as necesidades das cidades de tamaño medio.

Mentres, o presidente da Conferencia de Cidades do Arco Atlántico ha admitido que o Brexit "prexudica a Europa" porque queda "máis pobre". Con todo, sinalou que debe seguir a "cooperación" coas cidades inglesas do Arco Atlántico. Ademais, avogou porque todas as urbes que pertencen ao mesmo "revaloricen" o seu patrimonio costeiro e cultural.

DECLARACIÓN DE A CORUÑA

Por outra banda, o alcalde sinalou que a xornada, que se celebra no Palacio de Congresos e Exposicións (Palexco), servirá para presentar as bases da 'Declaración da Coruña', un documento do que dixo que marcará as liñas de cooperación destes municipios.

O citado documento asinarase este sábado no Buró Executivo da Conferencia de Cidades do Arco Atlántico, que se celebrará no Palacio Municipal de María Pita.