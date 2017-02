En Marea insta a Fomento a que desvele se a variante da Estrada (Pontevedra) afecta o xacemento de Aguións

A deputada nacional de En Marea Alexandra Fernández presentou unha iniciativa no Congreso na que insta o Ministerio de Fomento a que revele "as conclusións" do informe de Patrimonio sobre a posibilidade de que a construción da variante da Estrada (Pontevedra) puidese afectar o xacemento arqueolóxico de Aguións.

A través dun comunicado emitido este venres, En Marea informou que a iniciativa parte da demanda presentada polo colectivo veciñal estradense 'Móvete', quen quere coñecer en que proceso atópase o proxecto da variante, "un viario que leva máis de dúas décadas de percorrido sen que se prospere a pesar da súa necesidade para desconxestionar o centro da vila do intenso tráfico".

Unha infraestrutura cuxa "historia e percorrido", en palabras de Fernández, está "tinguida de atrasos, anuncios, propaganda electoral e obstáculos permanentes".

Con todo, chamou a "avaliar" se a súa construción ten "impacto" nos restos arqueolóxicos do castro de Aguións, xa que este se atopa "na metade do trazado escollido", polo que En Marea cre que o informe de Patrimonio da Xunta vai ser "negativo".

Por tanto, se a avaliación é negativa, a iniciativa parlamentar de En Marea presenta unha batería de preguntas nas que cuestiona se "se vai a variar o trazado" ou "se vai a optar por outras solucións que non afecten o castro".

Ademais desta cuestión, no encontro mantido por Alexandra Fernández con 'Móvete', os membros deste colectivo veciñal tamén trasladaron á deputada "outras cuestións que afectan á comarca" como "a situación do sector lácteo" ou o desemprego xuvenil.