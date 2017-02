Os principais alcaldes do PSdeG non irán ao acto de Susana Díaz organizado por Caballero

Os principais alcaldes do PSdeG non acudirán ao acto que organizou o sábado en Madrid o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e rexedor de Vigo, Abel Caballero, no que participará a máxima dirixente andaluza, Susana Díaz.

En concreto, dos 10 concellos máis poboados que goberna o PSOE en Galicia, un total de sete alcaldes confirmaron a Europa Press que non se desprazarán ata a capital de España.

Trátase dos rexedores de Ames e Culleredo (A Coruña); de Lugo, Monforte e Viveiro; e de Tui e Vilagarcía, na provincia pontevedresa.

A eles súmanse os presidentes das deputacións da Coruña e Lugo, que á súa vez son primeiros edís das Pontes e A Pontenova, respectivamente, e que tampouco viaxarán. Como non o fará o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), máximo responsable de O Barco (Ourense), que nin sequera foi convidado.

Os que si acudirán dentro do dez principais vilas son, ademais do propio alcalde de Vigo e a presidenta da Deputación de Pontevedra, e a rexedora do Porriño (Pontevedra).

Así mesmo, é previsible que una das prazas dos dous autobuses que parten desde Vigo a Madrid ocúpea o primeiro edil de Nigrán.